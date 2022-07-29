Парламент затвердив план адаптації законодавства до вимог ЄС

Відтепер будуть створені підкомітети з питань приведення у відповідність законодавства України до положень права ЄС.

Верховна Рада України на пленарному засіданні 29 липня ухвалила постанову про деякі заходи щодо виконання зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Проголосували за постанову 297 нардепів, передає кореспондент LB.

У пояснювальній записці до постанови депутати нагадують, що 23 червня 2022 року ухвалено рішення про надання Україні статусу кандидата на членство в Європейському Союзі.

У зв’язку з цим необхідно удосконалити окремі аспекти законодавчої процедури з метою "створення оптимальних механізмів опрацювання законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції", — написано в документі.

Постанова передбачає:

1) розгляд законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції, за наявності таблиць відповідності до них, а також офіційних перекладів відповідних актів законодавства ЄС та/або інших джерел права Європейського Союзу (acquis ЄС);

2) створення у комітетах Верховної Ради України підкомітетів з питань адаптації законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно-правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції;

3) проведення додаткової експертизи щодо відповідності євроінтеграційних законопроєктів міжнародно-правовим зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу у Комітеті Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу та/або у Кабінеті Міністрів України;

4) переважне застосування процедури другого читання під час розгляду законопроєктів, спрямованих на адаптацію законодавства України до положень права Європейського Союзу (acquis ЄС), виконання міжнародно- правових зобов’язань України у сфері європейської інтеграції.

Нагадаємо, Європейська комісія опублікувала щорічний звіт про виконання Україною Угоди про асоціацію, в якому позитивно оцінила кроки, здійснені Києвом на шляху до євроінтеграції.