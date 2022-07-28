Костін і Клименко. Штрихи до портретів

Новий очільник САП наразі відомий переважно завдяки колізії, пов'язаній із його обранням. Що ж стосується Андрія Костіна, то він прийшов у велику політику порівняно недавно, але вже встиг попрацювати на кількох відповідальних ділянках. З яким результатом – тема окремої розмови. Поки що лише кілька, як кажуть, штрихів до портрету. Точніше, до двох портретів.

"Без натяку на об’ємну токсичність"

Коментуючи призначення Андрія Костіна головою Генпрокуратури, радник керівника ОПУ Михайло Подоляк назвав його кандидатуру "оптимальною".

Фото: Корреспондент.net Андрій Костін

"Як законодавець та голова профільного комітету він добре розуміє проблеми правоохоронної галузі, а як юрист – має бездоганну репутацію в професійному середовищі. Тобто ключова опція – професійність – присутня. В пана Костіна немає натяку на об’ємну токсичність: про нього добре відгукуються не тільки колеги по сесійній залі – а це важливо, адже саме з парламентом має активно працювати Генеральний прокурор з точку зору ситуативної звітності, – а й представники країн-партнерів", – зазначив Подоляк.

Андрію Костіну 49 років, він народився в Одесі, в 1995 році закінчив із відзнакою Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова за спеціальністю "Правознавство". Працював адвокатом, згодом очолив адвокатську компанію, був заступником голови Ради адвокатів Одеської області, а в 2010-2015 роках – депутатом Одеської міськради від партії Арсенія Яценюка "Фронт Змін".

У 2019 році обрався народним депутатом 9 скликання від партії "Слуга народу" (108 номер у списку), з 10 листопада 2019 року – член партії. Хто запросив його в політику, Костін говорити відмовлявся, казав лише, що знав декого з команди президента, в тому числі чинного голову Офісу президента Андрія Єрмака.

Цікаво, що Андрій Костін стає наступником Ірини Венедиктової вже вдруге: уперше він обійняв посаду голови парламентського комітету ВР з питань правової політики, яку Венедиктова звільнила в зв’язку з призначенням тимчасовою виконувачкою обов'язків Директора Державного бюро розслідувань. Це сталося в січні 2020 року.

До цього Костін був заступником голови цього ж парламентського комітету.

Комітет на чолі із Костіним мусив вирішувати проблеми, пов’язані із судовою реформою, зокрема – сприяти відновленню роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів (ВККС), повноваження складу якої на той момент було припинено. Пригадується, в інтерв’ю LB.ua Андрій Костін назвав формування нового складу ВККС і визначення формату взаємодії ВККС і Вищої Ради Правосуддя "терміновим питанням". Створена для відбору членів ВККС конкурсна комісія зібралася на перше засідання лише в січні цього року, подальшій її роботі завадила повномасштабна війна…

Однак повернемося в 2020 рік. 5 травня Президент Володимир Зеленський підписав указ про створення делегації України для участі в Тристоронній контактній групі щодо мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях. Раніше Україна була представлена в ТКГ уповноваженими представниками. Делегацію України в ТКГ очолив Леонід Кучма, його першим заступником став на той час віцепрем'єр – міністр із питань реінтеграції Олексій Резніков, а представником у політичній підгрупі замість Резнікова – народний депутат Андрій Костін.

Планувалося, що підгрупа з політичних питань займатиметься, зокрема, розробкою законопроєкту про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, організацією місцевих виборів на окупованій території, амністією тощо. У тому ж таки інтерв’ю LB.ua Костін наголошував, що бачить своїм завданням "спочатку досягти компромісного рішення всередині суспільства, на рівні парламенту в тому числі. І після цього обговорювати їх у рамках переговорів".

Ще один цікавий факт, тобто штрих: влітку 2021 року Андрій Костін брав участь у відборі на керівника САП, але вибув із конкурсу, не пройшовши за критерієм доброчесності. Про це писав голова "Центру протидії корупції" Віталій Шабунін. За його словами, за доброчесність Костіна не проголосував жоден із міжнародних членів комісії, а також Роман Куйбіда та В’ячеслав Навроцький. Підтримали кандидатуру Костіна тоді п’ять членів комісії, делеговані Верховною Радою.

До слова, тоді одним із аргументів "проти" стало перебування Костіна в окупованому Криму у 2015 та у 2018-му роках. Це ж запитання поставив йому в день затвердження на посаді Генпрокурора нардеп Олексій Гончаренко ("Європейська солідарність"). Відповідь "був за сімейними обставинами" не видалася депутатам із фракції "ЄС" надто переконливою. Як бачимо, не тільки їм.

У 2021 році Зеленський вивів зі складу української делегації у ТКГ Олексія Резнікова, призначеного міністром оборони. Обов’язки першого заступника голови делегації були покладені на Андрія Костіна.

За два тижні до початку повномасштабної агресії Росії проти України Костін говорив, що "головне для нас у Мінських угодах – Росія повинна повністю піти з Донбасу", та що Рада імплементує домовленості щодо Донбасу тільки якщо вони відповідатимуть національним інтересам.

Засідання ТКГ тоді вже не відбувалися через відмову російської сторони брати в них участь. А 24 лютого на Київ та інші українські міста полетіли російські ракети…

Детектив і правдоруб

Олександр Клименко народився на Слобожанщині у вересні 1986 року. Закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого у Харкові.

Фото: Укрінформ Олександр Клименко

У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві, з листопада 2015 року — старшим слідчим у Національній поліції. Розслідував зокрема справу щодо розкрадання коштів на "Укрзалізниці", виявив, що чиновники укладають фіктивні договори й в такий спосіб виводять з підприємства кошти. Написав листа, щоб зупинити такі виплати, відмовився, попри вимоги керівництва, його відкликати, отримав догану – і звільнення.

У березні 2016 року Клименко взяв участь у відборі до Національного антикорупційного бюро і став детективом. Через рік – старшим детективом, в листопаді 2017 року – керівником відділу. Розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова, нинішнього заступника голови Офісу президента Олега Татарова, брав участь у розслідуванні справи ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Шлях Олександра Клименка до посади голови САП був безпрецедентно тернистим. 21 грудня 2021 року він став переможцем конкурсу з обрання керівництва САП, однак на засіданні члени комісії відмовилися проголосувати за визначення результатів відбору.

У січні Клименко повідомив, що кадрові підрозділи Офісу генпрокурора (саме генпрокурор повинен призначати очільника САП) загубили його документи – довідку про очищення влади, потім дипломи.

Детективна, просимо пробачення за каламбур, історія з документами детектива Клименка продовжилася: вони нібито знайшлися, але якісь тривалі спецперевірки все одно були призначені. Про свої поневіряння герой цих виснажливих перегонів може, певне, розповісти детальніше, однак для нас важливий результат: 19 липня 2022 року конкурсна комісія нарешті затвердила результати відбору.

Нагадаємо, посада керівника САП була вакантна із серпня 2020 року, коли звільнився її попередній очільник Назар Холодницький. Ти часом призначення незалежного керівника САП є однією з головних вимог до України з боку міжнародних партнерів. (Детальніше про це можна прочитати тут.)

Отже, резонансні призначення відбулися. Роботи в призначенців дуже багато, тож чекаємо від них перших… ні, не заяв, на це немає часу. Результатів. Цікаво також, з огляду на особистості, як ці два прокурори будуть між собою взаємодіяти. І чи будуть.