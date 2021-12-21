Детектив НАБУ виграв конкурс на посаду голови САП, але члени комісії за нього не проголосували

Детектив НАБУ Олександр Клименко виграв конкурс на посаду голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, набравши 246 балів. Прокурор з Офісу генерального прокурора Андрій Синюк з 229 балами повинен стати його заступником.

Це поки що не остаточне рішення, бо конкурсна комісія не змогла проголосувати за визначення переможця відбору та скерування його генпрокурору для призначення.

Голова конкурсної комісії Катерина Коваль пояснила відмову затвердити результати відбору процедурним моментом - відсутністю інформації про спецперевірку кандидатів. Вона заявила, що не хоче, щоб рішення конкурсної комісії було скасовано в суді. "Наші результати не змінюватимуться, рішення буде затверджене, сьогодні чи післязавтра - не має значення", - запевнила вона.

Члени комісії мають зібратися найближчими днями, щоб формально затвердити результати конкурсу.

Нагадаємо, що оновлений меморандум економічної та фінансової політики України з Міжнародним валютним фондом передбачає обрання нового керівника САП до грудня 2021 року. Його призначення чекають й інші міжнародні партнери України.

Посада керівника САП вакантна з серпня 2020 року, коли звільнився прокурор Назар Холодницький. Зараз обов'язки антикорупційного прокурора виконує Максим Грищук.