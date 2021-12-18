Працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик п’ятому президенту, голові фракції “Європейська солідарність" Петру Порошенку, однак він сів у авто та поїхав до того, як до нього наблизилися силовики.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

У відомстві зазначили, що йдеться про кримінальне провадження щодо злочинної схеми постачання вугілля із тимчасово окупованих територій та сприяння терористичним організаціям "ЛНР" та "ДНР" групою громадян України.

"Сьогодні, 17 грудня, для встановлення усіх обставин кримінального провадження та прийняття відповідних рішень працівники ДБР поблизу Верховної Ради намагалися вручити повістку про виклик народному депутату України Петру Порошенку, однак він проігнорував представників правоохоронного органу та поїхав у невідомому напрямку", - йдеться у повідомленні.

У ДБР наголосили, що "діють виключно в межах та у спосіб, визначений законодавством", у тому числі, щодо виклику високопосадовців та вручення відповідних повідомлень.

У ДБР підкреслили, що провадження розслідується за ч. 1 та ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму), ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) КК України.

Нагадаємо, 8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора оголосив народному депутату фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – на початку 2015 року. У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення було оскаржено до апеляційної інстанції.