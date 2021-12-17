Суд залишив Медведчука під домашнім арештом за епізодом про постачання вугілля з Донбасу

Київський апеляційний суд залишив народного депутата фракції "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука під домашнім арештом за другим епізодом висунутих йому обвинувачень - про постачання вугілля з окупованого Донбасу.

Про це повідомила пресслужба суду.

"Апеляційний суд залишив у силі запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що 17 грудня 2021 року колегія суддів з розгляду кримінальних справ розглянула апеляційні скарги, подані стороною захисту та прокуратурою на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду від 12 жовтня 2021 року, якою відмовлено в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосовано щодо підозрюваного, громадянина М., запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

"За результатом апеляційного розгляду ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 12 жовтня 2021 року залишено без змін, апеляційні скарги сторони захисту та прокуратури – без задоволення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку було повідомлено про підозру в держзраді та замах на розграбування національних ресурсів в окупованому РФ Криму. За словами генпрокурорки Ірини Венедиктової, підозра стосується трьох епізодів протиправної діяльності та співпраці з країною-агресором. За даними слідства, 2015 року Медведчук вступив у попередню змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря (морська економічна зона України, тимчасово окупована РФ).

Ще один епізод кримінального провадження стосується передачі спеціальним службам РФ відомостей, що містять державну таємницю. Третій епізод незаконної діяльності – провадження підривної діяльності проти України, зокрема у контексті розробки антиукраїнського проєкту "Промінь".

Досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні було завершено. За цим епізодом щодо Медведчука обрано запобіжний захід у вигляді особистих зобов'язань до 31 грудня 2021 року.

Крім цього, 8 жовтня 2021 року Офіс генпрокурора надав Медведчуку нову підозру у державній зраді та сприянні діяльності терористичної організації у зв'язку з причетністю до незаконного постачання вугілля з окупованої території наприкінці 2014 – на початку 2015 року. У рамках нової підозри прокуратура просила суд обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді арешту з альтернативою застави в 1 млрд грн. Суд обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Це рішення було оскаржено до апеляційної інстанції.