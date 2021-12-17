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Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в Криму

Вона закликає посилити співпрацю в межах Кримської платформи.

Генасамблея ООН ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в Криму
Фото: facebook.com/sergiy.grau

Генасамблея Організації Об'єднаних Націй ухвалила посилену резолюцію щодо прав людини в окупованому Росією Криму. Резолюція закликає країни - члени ООН посилити співпрацю в межах Кримської платформи.

Про це повідомив представник України при ООН Сергій Кислиця.

За резолюцію проголосували 65 країн, проти - 25, утрималися - 85.

Серед країн, які проголосували проти, крім Російської Федерації, - Білорусь, Вірменія, Венесуела, Ефіопія, Еритрея, Зімбабве, Індія, Іран, Казахстан, Камбоджа, Китай, Киргизстан, Коморські Острови, Куба, Малі, Нікарагуа, Північна Корея, Судан, Сирія, Саудівська Аравія, Філіппіни, Сербія, Судан, Шрі-Ланка.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба привітав ухвалення резолюції та подякував партнерам України за її підтримку.

Президент Володимир Зеленський також привітав ухвалення резолюції.

"Вітаю ухвалення посиленої резолюції Генасамблеї  ООН щодо ситуації з правами людини в тимчасово окупованому Криму. Держави – члени ООН мають поглибити співпрацю в межах Кримської платформи. Підсумовуємо рік міцною міжнародною підтримкою України. Цінуємо кожен голос", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, 9 грудня Генеральна асамблея ООН схвалила посилену резолюцію щодо мілітаризації Криму.

В грудні 2020 Генасамблея вже ухвалювала резолюцію щодо мілітаризації Криму. В ній йшлося про забезпечення виведення російських військових з Криму.

В жовтні президент Володимир Зеленський повідомляв, що Україна має намір подати на розгляд Генеральної асамблеї ООН оновлені резолюції щодо Криму. Одна з них стосувалася мілитаризація, інша – прав людини в Криму.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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