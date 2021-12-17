"Квіти України" – дуже добрий приклад, коли не можна нехтувати законами і правилами", – головний архітектор Києва

За словами Свистунова, Київ хоче зберегти обʼєкти спадщини, але для цього потрібно, щоб Мінкульт затвердив їх у реєстрі.

У Києві зареєстровано 3500 памʼяток, і ще 1500 подані місто до Міністерства культури на отримання статусу. Однак вони лежать там на погодженні по 2-3 роки, повідомив у інтервʼю LB.ua головний архітектор столиці Олександр Свистунов.

"А люди часто можуть не розуміти взагалі, де памʼятка, а де ні, що історичний ареал — це єдиний комплекс. І таких будівель радянських і пострадянських часів дуже багато", – зазначив він.

Нині відбувається судовий процес щодо авторського права архітектора Миколи Левчука на будівлю "Квіти України". Свистунов вважає, що проблема з цією будівлею виникла через намагання "обійти систему".

"Квіти України" – це дуже добрий приклад, коли не можна нехтувати законами і правилами", – вважає він.

Свистунов нагадав, що "Квіти України", яку почав демонтувати власник, не мала статусу памʼятки. Але до початку будівництва і виконання робіт необхідно отримати погодження Мінкульту, оскільки вона розташована в історичному ареалі.

"Цього погодження не було, і руйнація обʼєкта відбувалася на хлопський розум. У нашому суспільстві взагалі таке уявлення про памʼятки, що ними вважаються лише будівлі з колонадами і фронтонами", – зауважив головний архітектор.

Щодо "Квітів України", а також садиби Барбана, яку знесли, події, за його словами, відбуваються "в юридичній площині". Місто має набір зберігати подібні обʼєкти.

"Намір міста Києва — щоб ті документи, які подаються до Міністерства культури з потенційними обʼєктами, увійшли в реєстр памʼяток. Тобто потрібен закон, щоб я міг сказати в разі чого: «Вибачте, будь ласка, ваша ініціатива дуже гарна, але це памʼятка архітектури». У нас є дуже гарний приклад Арсеналу. Девелопер провів ґрунтовну роботу, затвердили усе на всіх рівнях, що можна робити, що не можна", – пояснив Свистунов.

Нагадаємо, що на початку літа 2021 року будівлю "Квіти України" обнесли парканом для реконструкції з надбудовою для розміщення офісного центру з підземним паркінгом, а 25 червня зрізали багаторічний виноград, що прикрашав будівлю. Вночі 11 липня біля будинку з'явилася важка техніка для зносу. 12 липня почалися роботи з демонтажу фасаду, але їх вдалося зупинити через протести громадських активістів.

У серпні 2021 року павільйон "Квіти України" отримав статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини. Наразі доля будівлі вирішується у судах.

20 серпня в центрі Києва, на вул. Обсерваторній 6, знесли 120-річну садибу Барбана. Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко розкритикував мерію за те, що вона не змогла захистити історичний маєток.

Місцеві мешканці та активісти, які борються за збереження історичної архітектурної спадщини Києва, тривалий час протистояли спробам знесення садиби. Однак забудовник почав розбирати столітню садибу попри протести. Забудовник, він же власник будівлі – ТОВ "Інформаційна група Агентство столичних повідомлень".