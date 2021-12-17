Фото: facebook.com/crimeansolidarity

У п'ятницю в окупованому Росією Криму провели обшук в домі кримськотатарського активіста Нарімана Аметова з міста Старий Крим біля Феодосії.

Як повідомляє "Кримська солідарність", слідчі дії почалися близько шостої ранку. Чоловіка одразу затримали та повезли нібито на допит.

Дружина Аметова розказала, що обшук відбувся у справі про вибух газопроводу в Перевальному в серпні 2021 року.

"Сказали, що везуть до слідчого на допит", - розказала вона.

Фото: facebook.com/crimeansolidarity

Знайомі Аметова розповіли, що він не байдужий до того, що відбувається в Криму, відвідує суди, їздить у Ростов-на-Дону, бере участь у флешмобах на підтримку політв'язнів.

Нагадаємо, що одним із фігурантів кримінальної справи про підрив газопроводу в Криму є перший заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов. Його та ще двох кримських татар Азіза і Асана Ахтемових затримали у вересні.

Тоді ж ФСБ опублікувала відео з "зізнаннями" братів. У розмові з адвокатом Айдером Азаматовим Азіз Ахтемов розповів, що свідчення проти себе вони дали під примусом: співробітники російської спецслужби застосовували до них фізичний і моральний тиск, били і погрожували розстрілом.