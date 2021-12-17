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​На Донбасі загинув український військовий

Протягом доби сталось п'ять обстрілів.

​На Донбасі загинув український військовий
Фото: Макс Левин

У четвер, 16 грудня, в ході бойових дій на сході України загинув український військовий.

Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру Операції об'єднаних сил.

Протягом доби на Донбасі зафіксували п'ять обстрілів біля Новолуганського, Пісків, Золотого, Травневого та Павлополя, в ході яких один солдат отримав поранення, а інший загинув.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – задовільний. Один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення, несумісне з життям", - повідомляється в зведенні.

З початку дня 17 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російських окупаційних військ не було.

Нагадаємо, що початку грудня на Донбасі було вбито бійця 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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