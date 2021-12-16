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Верховна Рада схвалила в першому читанні уточнення завдань національного спротиву

Він унормовує діяльність територіальної оборони і партизанського руху на тимчасово окупованих територіях. 

Верховна Рада схвалила в першому читанні уточнення завдань національного спротиву
Фото: volyanarodu.com.ua

Верховна Рада схвалила в першому читанні законопроєкт щодо уточнення завдань національного спротиву. За проголосували 308 депутатів. 

Зокрема, документ уточнює завдання ведення руху опору в ОРДЛО і закладає інструментальній аспект протидії Росії та забезпечує інформаційну складову національної безпеки України. 

Нардеп Регламентного комітету Павло Фролов пояснив у блозі на "Цензор нет", що законопроєкт врегульовує питання повноважень Кабміну і військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану.

Також уточнюється питання грошової винагороди особам, що проходять службу під час такого періоду; повноваження органів управління Збройних Сил та порядок та умови підпорядкування Нацгвардії.

Очікується, що документ забезпечить більш ефективне виконання завдань, покладених на національний спротив. Водночас законопроєкт використовує невизначений у чинному законодавстві термін "номенклатура Сил Спеціальних операцій Збройних Сил України".

Рух опору – партизанські загони на окупованій території, які будуть розгорнуті в разі ескалації. Основний закон щодо цього набуває чинності з 1 січня.

Нагадаємо, ухвалений в липні закон "Про основи національного спротиву" передбачає комплекс заходів, які мають на меті розвиток територіальної оборони та руху опору, впровадження системи підготовки населення до національного спротиву. Також, за словами президента Володимира Зеленського, документ дає змогу в разі потреби залучити все населення України до захисту рідної землі, свого краю й своєї родини та згуртувати всіх українців навколо цих ідей.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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