Фото: uk.wikipedia.org Кирило Буданов

Видання "Слідство.Інфо" заявило, що керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов може проживати в одному будинку з Олександром Гогілашвілі, якого на початку тижня звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ.

Про це йдеться в розслідуванні "Слідство.Інфо".

Гогілашвілі - чоловік особистої помічниці президента України Марії Левченко. Журналісти встановили, що подружжя проживає в одному з будинків у селі Хотів під Києвом. Він належить колишній дружині Вячеслава Стрелковського, компанії якого фігурують у справах про податкові "скрутки".

Спостерігаючи за маєтком, журналісти зафіксували, як до нього неодноразово виїжджав невідомий автомобіль Volvo в супроводі позашляховика Nissan на номерах прикриття. Виїзд цього Volvo супроводжувався посиленими заходами безпеки, до яких залучали навіть кінологів СБУ.

Зрештою, "Слідство.Інфо" побачило той самий кортеж і з тими ж номерами прикриття на в’їзді до Головного управління розвідки Міноборони на Рибальському острові.

У зв'язку з цим журналісти припустили, що цей кортеж возить саме керівника ГУР Міноборони.

Опосередковане підтвердження своїй версії вони знайшли у соціальних мережах. З'ясувалося, що подружжя Гогілашвілі та Левченко товаришує з Маріанною Будановою, дружиною розвідника Кирила Буданова. Сам Гогілашвілі викладав спільні фото з Будановим, зроблені у серпні цього року.

Фото: Instagram Гогілашвілі

"Знайдені нами факти наштовхують на думку, що дружба між цими родинами настільки міцна, що вони, можливо, навіть вирішили оселитися в одному будинку. Здавалося б, нічого страшного. Але по-перше, згадаймо, кому належить цей будинок. А по-друге, не забуваймо про російський бекграунд Гогілашвілі. Чи може спільний побут людини, яка, можливо, досі є громадянином Росії, та головного військового розвідника країни шкодити державним інтересам України?" - йдеться в розслідуванні.

Оновлення. В коментарі Bihus.info підтвердив, що живе в будинку Гогілашвілі, але запевнив, що це тимчасово.

"Я там не живу, а тимчасово проживаю, оскільки зараз у моїй квартирі робиться ремонт. А Гогілашвілі є моїм другом, я цього ніколи не скривав. І він запропонував мені на певний період пожити у мене", - сказав Буданов.

За його словами, будинок офіційно орендує дружина Гогілашвілі Марія Левченко.

Буданов сказав, що йому відомо про власника будинку.

"Мені відома ця особа. Публічно я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, у чому його звинувачували. Проте цю особу пов'язували з незаконним обігом готівки. Обнал", – сказав Буданов.

Нагадаємо, що Гогілашвілі звільнили з МВС через скандальну поведінку та цькування працівників поліції.