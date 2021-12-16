Гроші за вакцинацію почнуть приходити з 20-21 грудня, - Федоров

"Кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що раніше".

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вакциновані громадяни почнуть отримувати тисячу гривень з 20-21 грудня.

Про це він розказав у інтерв'ю "BBC News Україна".

"Мінекономіки обіцяє, що всі бюрократичні проблеми вирішать до 20 грудня, гроші почнуть приходити з 20-21 грудня. У сповіщеннях ми попереджаємо, що кошти можуть прийти через 10 днів після того, як людина залишить заявку. Сподіваємось, що ще раніше", - сказав Федоров.

Програма "єПідтримка", ініційована президентом, стартує з 19 грудня. В її рамках громадяни матимуть змогу отримати від держави підтримку у розмірі однієї тисячі гривень.

За ці кошти можна буде придбати абонемент у спортзал чи фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал або купити квитки для поїздок усередині країни – на внутрішні авіа- та залізничні рейси, придбати книжки. Людям старшого віку їх також дозволять використовувати на придбання ліків.

Взяти участь у програмі на першому етапі можна буде через мобільний застосунок "Дія". Після перевірки на відповідність встановленим критеріям громадянин зможе відкрити віртуальний рахунок в онлайн-банку, отримати на нього гроші та витратити їх на покупку послуги у суб’єкта господарювання, який бере участь у програмі.

За попередніми підрахунками, це більше 6000 підприємств у сферах культури, спорту та пасажирських перевезень.