Українці та євреї однаково цінують свободу, – Зеленський на Kyiv Jewish Forum

Президент зазначив, що на початку 20-го століття єврейська спільнота України була найчисленнішою і становила близько чверті всього єврейського населення світу.

Українці та євреї однаково цінують свободу. І однаково працюють, щоб майбутнє наших держав було таким, якого ми хочемо для себе самі, а не таким, якого інші хочуть для нас. Про це під час KYIV JEWISH FORUM, присвяченого 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем, сказав президент Володимир Зеленський.

Цим спорідненість українців та євреїв не обмежується. За словами президента, історія українсько-єврейських відносин налічує не одне сторіччя. Перша письмова згадка на івриті про Київ з'явилася близько 1000 років тому. В українській столиці народилася Голда Меїр, поряд у Переяславі - Шолом-Алейхем, у Полтаві – Президент Ізраїлю Іцхак Бен-Цві.

"Усі ви напевно чули вислів "Здається, ми знайомі все життя". На мою думку, він найкраще підходить для взаємин України та Ізраїлю. Незабаром від дня встановлення наших дипломатичних відносин буде 30 років, але, здається, ми знайомі все життя”, - сказав глава держави.

Президент зазначив, що на початку 20-го століття єврейська спільнота України була найчисленнішою і становила близько чверті всього єврейського населення світу. На території України зародилися хасидизм, сіонізм та ідеологія створення власної ізраїльської держави.

“Український народ пройшов Голодомор, єврейський народ – Голокост. Його жертвами в Європі стали 6 мільйонів євреїв, півтора з яких, тобто кожен четвертий убитий, – були з України”, - сказав Зеленський.

При цьому майже 2600 українців отримали звання Праведники народів світу за порятунок євреїв під час Голокосту.

Цього року 14 травня в Україні на їхню честь вперше офіційно відзначався День пам'яті Праведників-українців.

Президент також нагадав, що для збереження пам'яті про українців, які допомагали євреям вижити під час Другої Світової війни, Єврейська конфедерація України ініціювала проєкт "Праведники мого міста", який передбачає присвоєння вулицям, площам та скверам імен Праведників народів світу.

“Досвід та перспективи українців та євреїв відображаються численними зв'язками між людьми та громадськими ініціативами, втіленням яких є цей форум. У 2019 році в ньому взяли участь близько 500 лідерів єврейських громад із Ізраїлю, США та Європи. Рік тому онлайн-аудиторія форуму досягла вже понад 80 тисяч осіб по всьому світу. Але це точно не межа, і KYIV JEWISH FORUM має отримати справді глобальну вагу”, - наголосив президент.