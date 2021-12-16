Фракція "ЄС" у Київраді заявила про політичний тиск та стеження за депутатами

У депутатів є відео та фото людей., які ведуть стеження.

За депутатами Київської міської ради від «Європейської Солідарності» ведеться стеження. Про це заявив керівник фракції Володимир Прокопів під час засідання Київради.

«Останнім часом «Європейська Солідарність» фіксує тотальне стеження за членами нашої фракції. Так, на початку цього року депутат від ЄС Віктор Кононенко зафіксував візуальне спостереження, яке він розцінив як підготовку замаху на своє життя. Минулого тижня стеження за собою зафіксував ще один депутат від «Європейської Солідарності», заступник голови Київської міської державної адміністрації Костянтин Усов», – заявив Володимир Прокопів.

За словами Прокопіва, дві особи, які прийшли до будинку, де мешкає Костянтин Усов разом з дружиною і двома дітьми, намагалися визначити точну адресу депутата. Один з них продемонстрував посвідчення співробітника відділу по боротьбі з екстремістськими та радикальними організованими злочинними угрупованнями Департаменту стратегічних розслідувань на ім’я Ярослава Цяпко.

«Через добу під будинком Костянтина Усова відбувся мітинг тітушок із так званої «маршруточної мафії» з гучномовцями, музикою, фаєрами та наклепницькими плакатами», – зазначив він.

«Європейська Солідарність» вважає подібні речі, де поліція виконує роль не тільки виконавців, але й безпосередніх організаторів та наводчиків акцій проти депутатів Київської міської ради, виключним політичним тиском», – наголосив Прокопів.

Депутат додав, що на підтвердження цих слів у наявності депутатів є відео та фото людей, які здійснюють незаконні дії по відношенню до депутатів фракції.

«Ми знаємо біографії цих людей та готові надати інформацію про них депутатам Київради для ознайомлення», – запевнив голова фракції «Європейської Солідарності» у Київраді.

На наступне пленарне засідання Київська міська рада викликає керівника Управління стратегічних розслідувань ДСР міста Києва Костянтина Кругляка та керівника Національної поліції Києва Івана Виговського для пояснень на яких підставах представники правоохоронних органів здійснюють незаконне спостереження за депутатами опозиційної партії «Європейська Солідарність».