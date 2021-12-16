Серед учасників - 40 спікерів з Ізраїлю, України, США, Канади, Італії та інших країн.

Розпочинається трансляція другого дня третього Kyiv Jewish Forum в режимі онлайн-конференції.

Цього року він присвячений 30-й річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Ізраїлем.

Як повідомив засновник форуму, президент Єврейської конфедерації України, віцепрезидент Всесвітнього Єврейського Конгресу Борис Ложкін, серед учасників KJF-2021 будуть також Президент України Володимир Зеленський та Президент Держави Ізраїль Іцхак Герцог.

«Хоча форум буде присвячений 30-річчю встановлення дипломатичних відносин між Ізраїлем та Україною, теми дискусійних панелей вийдуть далеко за межі цього часового періоду і не матимуть географічних кордонів», - розповів Ложкін.

Понад 40 спікерів KJF-2021 з Ізраїлю, України, США, Канади, Італії та інших країн обговорять загрозу глобального антисемітизму, що проник у онлайн-середовище, вплив COVID на сучасний світ, успішний досвід народу Ізраїлю як стартап-нації номер один у світі, збереження пам'яті про Голокост як надійного засобу проти поширення антисемітизму та багато іншого.

У дискусіях форуму візьмуть участь представники ООН, Єврокомісії, а також члени урядів та парламентів країн ЄС, США, Канади, Ізраїлю та України.

Зокрема, своїм баченням перспектив українсько-ізраїльських відносин під час Kyiv Jewish Forum поділяться прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр внутрішніх справ Денис Монастирський та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Нагадаємо, перший Kyiv Jewish Forum з ініціативи Бориса Ложкіна пройшов у 2019 році та зібрав у Києві 500 учасників з усього світу. У другому KJF у онлайн-форматі взяли участь вже понад 83 000 осіб.

Організаторами цьогорічного Kyiv Jewish Forum виступили Єврейська конфедерація України, Combat Antisemitism Movement та Center for Jewish Impact.

За дискусіями на полях Kyiv Jewish Forum можна слідкувати на сайті форуму:

https://kyivjewishforum.com/