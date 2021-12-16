Арахамія порадив Богдану звернутися до правоохоронців у разі володіння доказами "чорних" зарплат "слуг народу"

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія порадив колишньому голові Офісу президента Андрієві Богдану звертатися до правоохоронних органів у разі володіння інформацією про зарплати в конвертах депутатів.

У коментарі журналістам у кулуарах Верховної Ради він заявив, що цю інформацію "хтось один вкинув, і ходить по кругу вже в різних іпостасях".

"Звичайно, спростовую. Я проходив детектор. Нехай та людина, яка в чомусь звинувачує, сідає як я на детектор, і підтверджує. Я теж можу сказати багато. Но не буду, на відміну від пана Богдана", – заявив він.

Арахамія вважає, що Богдан – ексцентрична людина і сумує за відомістю.

Нагадаємо, Богдан у інтервʼю Дмитру Гордону розповів, що нардепам нібито дають "чорний кеш" деякі представники бізнесу, а депутатам "Слуги народу" "він чув, що платять".

Цю інформацію у коментарі журналістам заперечив перший віцеспікер Ради Олександр Корнієнко. Він також порадив Богдану звертатися в НАБУ.