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Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”

"Всі, хто щось бачили, чули і мають на руках, можуть іти в Національне антикорупційне бюро".

Корнієнко прокоментував заяву Богдана про зарплати в конвертах ”слугам народу”
Олександр Корнієнко
Фото: facebook/Олександр Корнієнко

Перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко прокоментував заяву колишнього голови Офісу президента Андрія Богдана про те, що депутатам монобільшості нібито платять у конвертах за потрібні голосування і стягують штрафи за відмову тиснути кнопки "за" необхідні законопроєкти.

У коментарі журналістам у кулуарах парламенту Корнієнко сказав, що "всі, хто щось бачили, чули і мають на руках, можуть іти в Національне антикорупційне бюро".

"Штрафи є згідно з Регламентом за неголосування. І є внесений, до речі, законопроєкт, щоби скасувати це, але Регламентний комітет категорично проти", – зазначив він.

Корнієнко сказав також, що його не викликали на допит у НАБУ в справі про можливі тіньові зарплати нардепам. Депутат також каже, що йому гроші ніхто не пропонував і сам він їх нікому не платив, але кілька разів він потрапляв під офіційний штраф.

Зазначимо, що Богдан у інтервʼю Дмитру Гордону розповів, що нардепам нібито дають "чорний кеш" деякі представники бізнесу, а депутатам "Слуги народу" "він чув, що платять". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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