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Віцеспікер: Представництво "Слуги народу" та опозиції на оновленому каналі "Рада" буде квотним

На оновлення телеканалу "Рада" до кінця року виділять до 15 млн гривень.

Представництво "Слуги народу" та опозиції на оновленому каналі "Рада" буде квотним. Адже згідно із постановою про висвітлення діяльності парламенту, і телеканал "Рада", і газета "Голос України" мають висвітлювати діяльність усіх народних депутатів пропорційно – тобто забезпечити представництво всіх партій і груп.

На оновлення телеканалу "Рада" до кінця року виділять до 15 млн гривень, заявив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Віцеспікер очікує, що робота оновленої студії телеканалу в Кабінеті міністрів забезпечить активніший діалог законодавчої і виконавчої влади. Бо наразі спілкування відбувається тільки під час години запитань до уряду в Раді.

Нагадаємо, що в бюджеті на наступний рік передбачено 380 млн грн на фінансування телеканалу. В кулуарах парламенту та в КМУ вже встановили нові студії телеканалу "Рада".

У кінці листопада ЗМІ поширили інформацію про створення нового медіахолдингу для підтримки президента Володимира Зеленського. Корнієнко спростував об’єднання телеканалу "Рада", "24 каналу", "Голосу України" та "Урядового кур'єра".

За словами Корнієнка, всі ці медіа продовжать працювати за своїми правилами.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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