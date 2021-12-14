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У в'язницях ОРДЛО бойовики утримують 300 громадян України, зокрема 40 військових, – Денісова

Омбудсман провела онлайн-зустріч із родичами українських полонених.

У в'язницях ОРДЛО бойовики утримують 300 громадян України, зокрема 40 військових, – Денісова
Фото: Макс Левин

На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей наразі 300 українських громадян, зокрема, 40 військовослужбовців, перебувають у полоні.

Про це уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила після онлайн-зустріч з рідними українців, які перебувають у полоні в ОРДЛО.

Вона розповіла, що сторони зустрічі обмінялися інформацією про стан дотримання прав українських громадян, процес їх звільнення, умови утримання у сумнозвісній Макіївській виправній колонії №32, де нещодавно помер український політв’язень Руслан Макарець.

Денісова уточнила, що у Макіївській виправній колонії, як і у всіх колоніях на тимчасово окупованих територіях, незадовільні умови утримання. Зокрема, через відсутність опалення родичі за допомогою волонтерів купували вугілля для обігріву камер, яке було розкрадене окупантами.

Омбудсман наголосила, що цивільні заручники майже не отримують гуманітарну допомогу внаслідок невиконання домовленостей лідерів у рамках "нормандського формату", досягнутих 9 грудня 2019 року в Парижі, а також 11 вересня 2020 року у Берліні щодо забезпечення повного та безумовного доступу Міжнародного комітету Червоного Хреста до утримуваних осіб на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Зокрема, за даними українського омбудсмана, із останнього гуманітарного конвою, доправленого на ТОТ, цивільні заручники отримали лише туалетний папір, мило та зубну пасту.

За словами Денісової, вона звертатиметься до президента МКЧХ Петера Маурера з проханням перевірити розподіл гуманітарної допомоги і здійснити візит до Макіївської ВК №32 з метою перевірки умов утримання та забезпечення медикаментами.

Учасники зустрічі також обговорили і питання фінансової підтримки від держави родинам українців, які незаконно утримуються на ТОТ Донецької та Луганської областей.

Раніше Денісова повідомляла, що у в'язницях та СІЗО на тимчасово окупованих територіях Донеччини та Луганщини незаконно утримують 30 жінок, де вони зазнають катувань та неналежного поводження. П'ятеро з них потребують невідкладної медичної допомоги через проблеми зі здоров'ям.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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