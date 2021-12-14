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Зеленський про вимогу Путіна відмовитися від НАТО: "Дивно чути від російської сторони прохання про гарантії"

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу, а у відповідь отримала запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник".

Зеленський про вимогу Путіна відмовитися від НАТО: "Дивно чути від російської сторони прохання про гарантії"
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський прокоментував слова Володимира Путіна, який вимагає від України письмових гарантій, таких як, наприклад, превентивна відмова від членства в НАТО, в обмін на гарантований відхід російських військ від українських кордонів.

Про це Зеленський повідомив у інтервʼю La Repubblica, переклад якого наведено Офісом президента.

Він нагадав, що Україна вже отримувала від Росії гарантії безпеки, які та порушила.

"Наша держава віддала свою частину радянського ядерного арсеналу – третю за потужністю у світі, а у відповідь отримала, зокрема й від Росії, запевнення поважати наші кордони й нашу безпеку. Усе це було викинуто на смітник. Тож дивно чути від російської сторони прохання про будь-які гарантії, коли стільки обіцянок вже порушено самою російською стороною", - сказав Зеленський.

Він також прокоментував санкції США щодо Росії, про які попереджав Джо Байден. На думку Зеленського, поки що говорити про їхній ефект - рано.

"Після переговорів американського та російського лідерів не відбувається скорочення військового угруповання біля наших кордонів. Більш того, виник ще один простір для ескалації – в Азовському морі, де 70% акваторії перекрито Росією. Коли це почне змінюватися, тоді й можна буде сказати, що аргументи звучать переконливо", - пояснив Зеленський.

Президент також зазначив, що для тиску на Путіна достатньо буде поставити під загрозу введення в експлуатацію щойно побудованого газопроводу "Північний потік – 2", яким Москва планує транспортувати 55 млрд кубометрів природного газу на рік до Німеччини та інших країн Європи.

"Сам факт, що «Північний потік – 2» гіпотетично може бути введений в експлуатацію, є надзвичайно дестабілізаційним для нашого регіону. Росія вкладається в різноманітні важелі тиску на європейські країни для того, щоб цей газопровід запрацював, що означатиме кінець транспортування газу територією України. Якщо це відбудеться, безпека сходу та центру Європи миттєво обвалиться", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

7 грудня на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України відбулася розмова Путіна та Байдена. Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію". Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову почала говорити про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішні президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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