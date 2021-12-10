Росія вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України

Курс Заходу на "втягування України в НАТО" створює неприйнятні загрози безпеці РФ. Альянс підштовхує Україну до агресивних кроків.

Про це у п'ятницю, 10 грудня, заявили у Міністерстві закордонних справ Російської Федерації.

"Замість того, щоб обсмкнути своїх українських протеже, країни НАТО підштовхують Київ до агресивних кроків. Інакше не можна інтерпретувати позапланові навчання США та їхніх союзників у Чорному морі, що почастішали. Літаки країн-членів НАТО, зокрема стратегічні бомбардувальники, регулярно здійснюють провокаційні облети та небезпечні маневри біля рубежів Росії", – йдеться у заяві російського зовнішньополітичного відомства.

Російська Федерація вимагає від НАТО офіційно відкликати обіцянку про вступ України. Йдеться про рішення саміту в Бухаресті від 2008 року.

"У корінних інтересах європейської безпеки необхідно офіційно дезавуювати рішення Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що" Україна і Грузія стануть членами НАТО", як таке, що суперечить зобов'язанню лідерів усіх держав-учасниць ОБСЄ - "не зміцнювати свою безпеку за рахунок безпеки інших", – заявляють у МЗС РФ.

Там наполягають на юридичному закріпленні домовленості про нерозміщення США та іншими країнами НАТО ударних систем озброєнь, що створюють загрозу Російській Федерації, на території сусідніх із нею країн, що як входять, так і не входять до Північноатлантичного альянсу.

Крім того, у російському МЗС наполягли на конкретній реакції НАТО на висунуті РФ пропозиції щодо зниження напруженості в Європі, зокрема, відновити регулярний діалог між оборонними відомствами по лінії Росія – США та Росія – НАТО.

Раніше агентство Reuters із посиланням на заяву радника американського президента США з питань безпеки Джека Саллівана повідомило, що Байден не давав Росії жодних гарантій "нерозширення" НАТО.

Нагадаємо, розмова Путіна і Байдена відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори двох президентів із літа, а головною темою була Україна.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

Разом із тим Байден допустив зустріч США та членів НАТО з Росією для обговорення її занепокоєнь щодо Альянсу. Країни Східної Європи критично поставилися до цієї ідеї президента США.

Україна хотіла отримати ПДЧ ще 2008 року на саміті НАТО в Бухаресті, але це рішення заблокували Німеччина і Франція. З 2017 року Україна знову почала говорити про отримання Плану дій щодо членства в НАТО, а навесні 2018 року тодішні президент Петро Порошенко назвав цей план наступною ціллю країни.

7 лютого 2019 року Верховна Рада внесла зміни до Конституції України, які закріплюють курс країни на набуття повноправного членства в Європейському Союзі й НАТО.