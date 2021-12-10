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"Квартал 95" заперечив зв'язок із декоратором, який отримав підряд від ОГП

Віталій Олійник працює у відомого сценографа Володимира Кошового.

"Квартал 95" заперечив зв'язок із декоратором, який отримав підряд від ОГП
Фото: facebook.com/kvartal95

Студія "Квартал 95" заявила, що декоратор Віталій Олійник ніколи не входив до штату компанії.

Про це йдеться у відповіді на публікацію "Української правди" під назвою "Офіс генпрокурора поза конкурсом замовив антикорупційний форум декоратору «Кварталу 95»".

Компанія заявила, що видання, не розібравшись, пов'язало Олійника з актором Євгеном Кошовим, хоча насправді він працює на відомого сценографа Володимира Кошового.

"Під декоратором мається на увазі Віталій Олійник, який працює у Володимира Кошового. Компанія Володимира Кошового – одна з найпотужніших у сфері дизайну та підготовки декорацій, і працює з телеканалами, такими як: ТРК Україна, ICTV, 1+1 та багатьма іншими, з зірками українського шоу-бізнесу, а також з великими корпораціями. Але ні Володимир Кошовий, ні його співробітники ніколи не входили до штату Студії «Квартал 95»" - йдеться в заяві "Кварталу".

Нагадаємо, що міжнародний антикорупційний форум "Клептократія і незаконні фінансові потоки" відбувся у Києві 1-2 грудня. Він був ініційований Офісом генерального прокурора до 30-річчя прокуратури України.

Фото: gp.gov.ua

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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