74 депутати за рік не сказали жодного слова в Раді, - КВУ

За даними Комітету виборців України, 74 народні депутати за рік не виступили у Верховній Раді жодного разу.

Про це повідомляє прресслужба КВУ.

Комітет проаналізував статистику виступів нардепів під час пленарних засіданьу період із 1 січня по 6 грудня 2021 року). Враховувалися як виступи з місця, так і з парламентської трибуни.

Більшість "мовчазних депутатів" - представники фракції "Слуга Народу" - 46 осіб. Серед них - низка осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" і не мали досвіду політичної чи громадської роботи. Зокрема, жодного разу впродовж року не виступили під час пленарного засідання Юрій Корявченков (у минулому актор студії "Квартал 95" Юзік), Олександр Кабанов (сценарист, "Квартал 95"), Олена Хоменко (директор з управління та розвитку цифрових продуктів, "Квартал 95"), Ольга Руденко (менеджер з маркетингу, "Квартал 95").

Також жодного виступу не було у Василя Вірастюка (обраний депутатом в ОВО №87, склав присягу в червні), Богдана Яременка, Святослава Юраша, а також екс-слуг народу Олександра Юрченка (звинувачений в отриманні хабаря) та Романа Іванісова (раніше засуджений за зґвалтування).

У список "мовчазних депутатів"також увійшли 16 представників "Опозиційної платформи За життя". Серед них - Віктор Медведчук та Тарас Козак (знаходяться під слідством, - ред.), Сергій Льовочкін, Юлія Льовочкіна, Вадим Новинський, Вадим Столар, Григорій Суркіс.

Значна частина парламентарів виступили лише кілька разів впродовж року. Так, 93 нардепи мали від 1 до 3 виступів. Більшість з них - "слуги Народу". До прикладу, тричі за рік виступив олімпійський чемпіон Жан Беленюк – серед них виступ щодо законопроєкту про підтримку спорту. Двічі за рік виступив ресторатор Микола Тищенко – щодо законопроєкту про застосування до засуджених осіб засобів примусового голодування, а також проекту Держбюджету на 2022 рік.

Комітет також назвав депутатів, які виступали в Раді найчастіше, це: Дмитро Разумков (598 виступів, позафракційний), Руслан Стефанчук (544, "Слуга Народу"), Нестор Шуфрич (384, ОПЗЖ), Олександр Колтунович (367, ОПЗЖ), Юрій Павленко (266, ОПЗЖ), Сергій Власенко (248, «Батьківщина»), Григорій Мамка (227, ОПЗЖ), Андрій Пузійчук (198, «Батьківщина»), Михайло Цимбалюк (195, «Батьківщина») та Вадим Івченко (190, «Батьківщина»).

Нагадаємо, Рада дев'ятого скликання розпочала роботу 29 серпня 2019 року. Того ж дня було оголошено про створення монокоаліції "Слуги народу". У перший день роботи нового парламенту президент Володимир Зеленський пригрозив депутатам розпуском через рік, якщо вони не виправдають очікувань. Водночас президент висловив надію, що йому цього робити не доведеться.

20 листопада Зеленський зустрічався з дітьми на форумі "Україна росте разом зі мною" і тоді заявив, що "і цих депутатів уже пора міняти". У травні президент заявив, що не розпустить Раду, поки "Слуга народу" голосуватиме за важливі законопроєкти.

У березні, за даними КВУ, "Слуга Народу" лише сім разів змогла зібрати необхідні 226 голосів "за". Повідомлялося, що монобільшості не вистачає голосів для ухвалення рішень у 70% випадків.

Раніше КВУ назвав "Слугу Народу" наймовчазнішою партією в Раді, оскільки депутати монобільшості найменше виступають у парламенті. В середньому один "слуга народу" за 9 місяців роботи виступив тільки 10 разів. Лідер за кількістю виступів - Микола Сольський.