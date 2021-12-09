Зеленський розповів деталі розмови з Байденом (оновлено)

Президент Володимир Зеленський розповів про його переговори з американським колегою Джо Байденом, що пройшли сьогодні у форматі дзвінка.

Бесіда тривала 1,5 години, повідомив він у Twitter.

"Президент США ознайомив мене зі змістом його перемовин із Володимиром Путіним. Також обговорили можливі формати врегулювання конфлікту на Донбасі. Торкнулися перебігу внутрішніх реформ в Україні", – написав він.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак в ефірі "Право на владу" повідомив, що Байден під час розмови сказав Зеленському: "Я вірю, що ви зробите те, що ніхто до вас не робив в Україні. Я маю особливе ставлення до вашої країни, я її дуже люблю і поважаю і вірю в її успіх".

Байден, за словами Єрмака, також сказав, що тільки Україна і члени НАТО можуть вирішувати, чи долучати її до блоку. Він визнав, що без безпеки України не може бути безпеки Європи.

Голова Офісу президента також сказав, що США вирішили бути активним учасником мирного врегулювання війни в Україні, як це буде – вирішується. Як варіант – паралельно із нормандським форматом.

"Думаю, що наступного тижня в Брюсселі відбудеться зустріч президента Зеленського з президентом Макроном і з новим канцлером Німеччини, і я думаю, що ми будемо продовжувати првцювати, щоб був проведений саміт нормандського формату. Але США прийняли чітке рішення – бути активним гравцем у цьому процесі", – зазначив Єрмак.

За даними CNN, розмова почалася близько 20:30. Єрмак повідомив, що Байден запевнив у готовності до безпрецедентних санкцій в разі ескалації. Також він повідомив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна мала можливість дати будь-яку відсіч у будь-який час.

Оновлено. У Офісі президента повідомили, що під час телефонної розмови Зеленський та Байден обговорили безпекову ситуацію навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання. Сторони також обмінялися оцінками щодо перебігу та результатів перемовин лідерів Сполучених Штатів і Росії.

"Глава Української держави подякував Джозефу Байдену за послідовну, тверду й рішучу підтримку суверенітету й територіальної цілісності нашої держави та підтвердив непохитну налаштованість на пошук шляхів до миру на Донбасі. Сторони скоординували позиції щодо подальших кроків у цьому напрямі. Володимир Зеленський наголосив, що ми маємо чіткі пропозиції щодо розблокування мирного процесу й готові обговорювати їх у різних форматах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що глави держав також предметно обговорили шляхи безпекової, фінансової та політичної підтримки України у протидії гібридній агресії, що триває. Окрему увагу президент України приділив проблематиці енергетичної безпеки нашої держави.

"Володимир Зеленський наголосив, що українська сторона розглядає проект "Північний потік – 2" виключно через призму енергетичних і безпекових гарантій, а його просування позбавляє Україну важливого чинника стримування російської агресії.

У цьому зв’язку були обговорені конкретні кроки, що можуть бути здійснені для посилення енергетичної стійкості України", - сказано у заяві.

Нагадаємо, Байден близько двох годин розмовляв із президентом РФ Володимиром Путіним у вівторок, 7 грудня. Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з коротких офіційних повідомлень. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

У США натомість нагадали Росії про нові економічні обмеження проти РФ, які неодмінно будуть застосовані в разі ескалації.

Росія після перемовин із Байденом вперше за весь час допустила можливість залучення США до нормандських перемовин.

Спочатку планувалося, що в день цих переговорів американський президент поговорить із Зеленським, але дзвінок відклали. Натомість Джо Байден провів переговори із главами країн "Квінт" – Німеччини, Великобританії, Італії та Франції. Розмову з президентом України перенесли на 9 грудня.

Українська сторона досить стримано реагувала на переговори Байдена з Путіним. Офіційних заяв не було, аж доки голова МЗС Дмитро Кулеба не прокоментував Reuters цей дзвінок, зазначивши, що він "уможливив стримування та деескалацію".

Зеленський висловився щодо цього увечері 8 грудня на брифінгу із хорватським преʼєром. Президент України сказав, що докладно коментуватиме це після розмови із Джо Байденом, але вважає добрим, що є особиста, реальна реакція і особиста роль президента Байдена у врегулюванні війни на сході нашої держави.