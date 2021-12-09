​Зеленський повернув у Раду закон про адмінпроцедуру

Президент запропонував вивести з-під дії закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про нацбезпеку, громадянство та надання притулку в Україні.

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями Закон "Про адміністративну процедуру" (законопроект № 3475), який депутати ухвалили 16 листопада 2021 року.

Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

Зазначається, що у своїх пропозиціях Зеленський звернув увагу на "необхідність уніфікації процедур розгляду й вирішення адміністративних справ у дусі визначеної Конституцією України демократичної та правової держави, забезпечення належного захисту прав, свобод, законних інтересів людини й громадянина".

Водночас президент наголосив на необхідності врегулювати адмінпроцедуру з дотриманням належного балансу інтересів людини, суспільства та обов'язків держави. Тож Зеленський запропонував вивести з-під дії цього закону відносини, що виникають під час застосування законодавства про національну безпеку й оборону, громадянство, надання притулку в Україні.

Крім того, президент акцентував увагу на необхідності запровадження максимально виваженого механізму набрання чинності цим законом, що забезпечить належний рівень реалізації особами своїх прав згідно з принципами адміністративної процедури.

Нагадаємо, рада ухвалила Закон "Про адміністративну процедуру" (№3475) 16 листопада, а 22 листопада спікер парламеньу Руслан Стефанчук його підписав. Цей закон мав стати наступним кроком до сервісної держави та режиму "без паперів"‎. Він встановлює стандарти взаємодії органів державної влади з фізичними та юридичними особами щодо розгляду і вирішення адміністративних справ шляхом прийняття та виконання адміністративних актів.

Законом, зокрема, пропонувалося уніфікувати дотримання адмінпроцедур, зобов’язати держоргани обґрунтовувати свої акти та заборонити їм вимагати довідки та документи, якщо потрібна інформація про людину вже є у реєстрах.