​Розмова Байдена з Зеленським розпочнеться орієнтовано о 19:30, - ОП

Президент України також візьме участь у Саміті за демократію

Президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський проведуть телефонну розмову сьогодні орієнтовно о 19:30.

Про це повідомив прессекретар Зеленського Сергій Никифоров.

"Шановні колеги, щодо розмови з президентом США орієнтуємося на 19:30 за Києвом. Це попередній час, можливі зміни", - написав він у фейсбуці.

Никифоров також додав, що Зеленський в онлайн-режимі також візьме участь у Саміті за демократію.

Нагадаємо, 7 грудня відбулися переговори між Байденом і президентом РФ Володимиром Путіним, на яких піднімалася тема України. Розмова відбулася на тлі тривалого стягнення російських військ до кордонів України. Це перші персональні переговори президентів Росії та США з літа.

Відеоперемовини були закритими, тож про їхні результати відомо тільки з офіційних джерел. У Кремлі після бесіди заявили про те, що НАТО "намагається освоїти українську територію".

Байден також провів переговори з лідерами Франції, Німеччини, Італії та Великобританії як до, так і після дзвінка Путіну, а сьогоні, 9 грудня, президент США поговорить із Зеленським