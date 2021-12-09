AP: США можуть надавити на Україну в питанні "особливого статусу"

Сполучені Штати Америки можуть надавити на Україну в питанні "особливого статусу" на Донбасі.

Про це з посиланням на власні джерела повідомило Associated Press.

Агентство пише, що Україні хочуть запропонувати "офіційно надати певну долю автономії областям на сході країни, які знаходяться під контролем сепаратистів, яких підтримує Росія".

Закон про особливий порядок місцевого самоврядування в ОРДЛО Україна ухвалила ще в кінці 2014 року, але він досі не почав працювати. Законом передбачено, що положення про "особливий статус" набудуть чинності після проведення в ОРДЛО демократичних виборів і виведення найманців.

Крім того, адміністрації Байдена потрібно врегулювати питання з прагненням України приєднатися до НАТО. Американці та НАТО відкидають вимогу президента Росії Володимира Путіна про нерозширення альянсу на схід, але представники Держдепартаменту нібито вже попередили Україну про те, що членство в НАТО навряд чи можливе в цьому десятиріччі.

У четвер, 9 грудня, президент США Джо Байден має провести переговори з президентом України Володимиром Зеленським.

За даними джерел агентства, Україна згодна на певні компроміси в питанні "особливого статусу", які не передбачатимуть право окупованих територій накладати вето на загальнонаціональні рішення.

Нагадаємо, що спроба закріпити "особливий статус" в Конституції України у 2015 році призвела до людських жертв біля Верховної Ради, і процес зупинився після першого читання.