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ТКГ по Донбасу на сьогоднішньому засіданні може розглянути підготований Україною документ, – Гармаш

Деталі документу не розкриваються. 

ТКГ по Донбасу на сьогоднішньому засіданні може розглянути підготований Україною документ, – Гармаш
Фото: unn.com.ua

Українська делегація в складі Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу підготувала документ, який сьогодні можуть розглянути на засіданні. Про це повідомив представник Донецької області в групі Сергій Гармаш в ефірі "Україна 24", пише "Інтерфакс-Україна".

"Підготовано документ, який сьогодні може бути розглянутиий на позачерговому засіданні, якщо він влаштує всі сторони", – зазначив він.

Учора президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що ТКГ вдастся вирішити три питання – припинення вогню і обмін утримуваними особами, а також відкриття КПВВ. 

Нагадаємо, що консультації ТКГ у відеоформаті відбулися 24 листопада. На них українська сторона наголосила на порушеннях свободи пересування СММ ОБСЄ та логістичній підтримці окупаційних адміністрацій. Наступне засідання було домовлено провести 8 грудня. 

2 грудня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Російська Федерація намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і деградацію ситуації на Донбасі. Цим наративам не довіряє світова спільнота. Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що більшість мінських угод не виконкує саме Росія. 

Голова МЗС Росії після цього традиційно звинуватив Україну в порушенні мінських угод і заявив, що її потрібно до цього "змусити".

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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