Росія намагається звинуватити Україну у порушенні мінських домовленостей, - Кулеба

"На всі ці російські наративи ніхто не купується".

Російська Федерація намагається покласти на Україну відповідальність за порушення мінських домовленостей і деградацію ситуації на Донбасі.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба за підсумками Міністерського засідання ОБСЄ.

"Вчора це розпочалося на вечері робочій міністрів, сьогодні продовжилося на засіданні міністерському, але всім чудово зрозуміло, хто порушує мінські домовленості, обстрілює позиції, вбиває українських солдатів, блокує нормандський формат, ТКГ і ОБСЄ", - сказав Кулеба у відеозверненні, оприлюдненому у Facebook.

Він додав, що найвищі посадовці ОБСЄ говорять про неприпустимість блокування СММ з боку Росії та неприпустимість порушення рішень ОБСЄ і мінських домовленостей.

"На всі ці російські наративи ніхто не купується. Але власне як зупинити Росію від продовження погроз Україні і на військовому, і дипломатичному фронтах", - додав Кулеба.

Нагадаємо, спеціальний представник ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунен раніше заявив, що кількість порушень режиму припинення вогню на день на сході України перевищує аналогічний показник до набуття чинності заходів з посилення режиму припинення вогню у липні 2020 року.