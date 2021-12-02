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"Укрзалізниця" на зимові свята запускає "Лижний експрес" Київ - Славське

Він курсуватиме 24, 26 та 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року.

"Укрзалізниця" на зимові свята запускає "Лижний експрес" Київ - Славське
Фото: Александр Рудоманов

На 24, 26 та 30 грудня 2021 року, а також 2, 6 та 8 січня 2022 року "Укрзалізниця" призначила курсування поїзда Інтерсіті+ "Лижний експрес»" сполученням Київ - Славське.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Поїзд №745/746 вирушатиме з Києва о 06:02 та прибуватиме до кінцевого пункту о 13:54. У зворотному напрямку, зі Славська, поїзд вирушатиме о 16:20 і прибуватиме до Києва о 23:50.

Зупинятиметься потяг на станціях Святошин, Коростень, Львів, Стрий та Сколе.

Зазначається, що на маршруті курсуватиме швидкісний поїзд Hyundai Rotem. Купити квитки на всі поїзди зручно та без комісій можна в чат-боті Укрзалізниці у Viber або Telegram.

Минулого сезону "Лижний експрес" за новорічно-різдвяний період перевіз 26 тис. пасажирів.

Нагадаємо, раніше "Укрзалізниця" запустила "Дунайський експрес" сполученням Ізмаїл – Одеса. На цьому маршруті курсуватиме сучасний дизель-поїзд українського виробництва

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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