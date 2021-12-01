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Названо дату запуску українського супутника "Січ-2"

"Запуск планується на 10 січня 2022 року, але дата залежить від готовності ракетоносія".

Названо дату запуску українського супутника "Січ-2"
Український супутник "Січ-2-30"
Фото: facebook.com/oleguruskyi

Запуск українського супутника "Січ-2-30" запланований на початок наступного року. Про це в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив голова Державного космічного агентства Володимир Тафтай.

"Наш космічний апарат "Січ-2-30" повністю готовий. Запуск планується на 10 січня 2022 року, але дата залежить від готовності ракетоносія", - сказав Тафтай.

Він додав, що український супутник стартуватиме з космодрому в Флориді та буде доправлений на орбіту ракетоносієм Falcon-9 компанії Space X.

Нагадаємо, що створення космічної системи дистанційного зондування Землі "Січ" передбачено загальнодержавною цільовою космічною програмою на 2013-2017 роки і Концепцією реалізації космічної діяльності на період до 2032 року.

Роботи зі створення супутника ведуться з 2013 року.

На початку лютого президент Володимир Зеленський поставив завдання запустити супутник саме в 2021 році. Його збирались приурочити до 30-річчя незалежності України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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