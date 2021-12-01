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Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400

Лукашенко проситиме залишити його в Білорусі на постійній основі.

Росія розмістила в Білорусі ракетний комплекс С-400
Ракетно-зенітний комплекс С-400
Фото: pakistantoday.com.pk

Олександр Лукашенко заявив, що Росія розмістила в Білорусі зенітно-ракетний комплекс С-400

В інтерв'ю російському пропагандисту Дмитру Кісєльову Лукашенко розказав, що білоруські військові поки що тільки освоюють його, але він проситиме президента Росії Володимира Путіна залишити цей ЗРК на постійній основі.

"Створили [навчальний] центр, Росія поставила в нього С-400. Уже навчання йде, тренування. Це бойова модель", - підкреслив Лукашенко, який кілька днів тому заявив, що Білорусь буде на стороні Росії у випадку війни з Україною.

С-400 – російська зенітно-ракетна система великої і середньої дальності, яка призначена для ураження повітряних цілей: літаків, вертольотів, безпілотних апаратів, балістичних ракет тощо.

Нагадаємо, що у 2017 році Росія підписала з Туреччиною контракт на постачання чотирьох дивізіонів ЗРК С-400. Через цю угоду Туреччину виключили з угоди про розробку винищувачів F-35 Lightning II.

США заявили, що одночасне використання російської і американської зброї дозволить Москві отримати доступ до секретної інформації про нові F-35. Тому було прийнято рішення відмовити Туреччині в отриманні F-35. Американці до останнього намагалися переконати Туреччину відмовитися від С-400, але це їм не вдалося.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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