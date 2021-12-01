5600: хто заплатить замість олігархів
5600: хто заплатить замість олігархів
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Верховна Рада ухвалила "ресурсний" законопроєкт 5600 (оновлено)
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Конституційний Суд відмовився приводити до присяги двох призначених Зеленським суддів (оновлено)
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Центр Києва завтра перекриють "через масові заходи"
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Путін відповів на запитання про вторгнення російських військ в Україну
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Бром чи кровопускання? Як медицина стала такою, якою ми її знаємо
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Арахамія: "Завтра всі дороги та підходи до Ради будуть заблоковані мітингувальниками"
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Кулеба відреагував на заяву Лукашенка про "російський" Крим
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
Корнієнко: на мітинги 1 грудня збирають людей за тисячу гривень
ГоловнаСвіт

Лукашенко та кримська імітація, або Подорож «худого кабана»

З кожним новим днем міжнародної ізоляції і відсутності можливостей будь-якого маневру між Кремлем і цивілізованим світом Олександр Лукашенко стає все більш радикальним у своєму прагненні справити враження на Володимира Путіна. Позавчора він розповідав, як Білорусь буде воювати разом з Росією. Вчора – як хотів би відвідати Крим й розпочати свій візит з Севастополя. І що це означатиме визнання статусу Криму, хоча Крим і так вже «де-юре» і «де-факто» російський. До чого він додумається завтра, передбачити складно. Але у винахідливості Олександра Григоровича я впевнений.

Володимир Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.
Фото: EPA/UPG
Володимир Путін та Олександр Лукашенко після переговорів у Кремлі, 9 вересня 2021 року.

Насправді нічого нового у такій поведінці немає. Лукашенко спекулював любов'ю до Росії і відданістю її інтересам практично з першого дня свого перебування при владі. Він завжди хотів виглядати головним російським союзником, головним прихильником відновлення Союзної держави, головним другом російських президентів – хоча і Борис Єльцин, і Дмитро Медведєв, і особливо Володимир Путін ставилися до нього з певною огидою. Але за ці розмови Кремлю доводилося платити - і дорого.

Якщо ж Лукашенку не доплачували, він ображався, як забута коханка, і починав демонструвати показну самостійність – то надасть телевізійний ефір грузинському президенту Михаїлу Саакашвілі відразу ж після нападу Росії на Грузію, то запросить до Мінська виконуючого обов'язки президента України Олександра Турчинова відразу ж після нападу Росії на Україну, то затримає у Мінську проросійських журналістів. Втім, коли Лукашенку давали гроші, він про свою незалежну позицію моментально забував. Гроші його завжди заспокоювали.

Особливість нинішнього моменту полягає у тому, що демонструвати самостійність Лукашенко вже не може, – хіба що влаштовувати Путіну дрібні капості на кшталт згадки ботокса і бункера на Білоруському телебаченні. А Путін хоч і не збирається допускати краху режиму Лукашенка, що стало б небажаним прикладом для самої Росії, проте є вельми стриманим у фінансовій підтримці і вельми жорстким у політичному тиску. Путін чудово розуміє, що тепер, коли ніякого іншого союзника у Лукашенка вже не залишилося, він може дозволити собі таку жорсткість.

Лукашенко при цьому аж ніяк не горить бажанням пускати Путіна на територію фактично завойованої ним країни. Він якраз з тих, хто вважає, що «Техас повинні грабувати техасці». Але і можливостей протистояти інтеграційним намірам Росії у нього тепер не так багато.

Путін приймає участь у режимі відеоконференції у засіданні Вищої Державної ради Союзної держави, Севастополь, 4 листопада 2021
Фото: kremlin.ru
Путін приймає участь у режимі відеоконференції у засіданні Вищої Державної ради Союзної держави, Севастополь, 4 листопада 2021

Одна з таких можливостей – перетворити інтеграцію на істерику. «Гібридна міграційна війна» на кордонах Євросоюзу. Обіцянки воювати разом з Росією. Обіцянка поїхати в Крим – вже друга за кілька тижнів, ще недавно Лукашенко скаржився, що його не запросили на півострів під час віртуального засідання Вищої ради Союзної держави. Путін, як відомо, проводив це засідання з Криму.

При цьому не дуже ясно, чи дійсно Лукашенко збирається відвідувати півострів і, найголовніше, чи дійсно збираються його туди запрошувати. Це може виглядати парадоксальним, адже ми знаємо, яким чутливим Путін є саме до кримської теми, наскільки йому важлива легітимізація анексії. Але Путін чутливий і до спроб себе використовувати за допомогою спекуляцій на кримській темі. Він прекрасно розуміє, що Лукашенко намагатиметься зробити вигляд, що його приїзд до Криму – це і є інтеграція з Росією. А для Путіна інтеграція з – це зовсім не подорож Лукашенка до Севастополя, а інституційний контроль над сусідньою країною. У цьому є різниця.

Тому Путін затягне Лукашенка до Криму лише у тому разі, якщо зрозуміє, що не зможе домогтися від нього нічого більшого за прислів'ям «з худого кабана – хоч вишкварки». І якщо Лукашенко все ж таки з'явиться в Криму, це ще не означатиме, що він остаточно капітулював перед Путіним. Це буде означати, що тепер свою владу над білорусами йому доведеться обмінювати не тільки на слова, але й на жести.

Фото: EPA/UPG

Віталій ПортниковВіталій Портников, журналіст
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також