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Лукашенко пожалівся, що Путін не взяв його з собою в Крим

"Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму".

Лукашенко пожалівся, що Путін не взяв його з собою в Крим
Олександр Лукашенко
Фото: РБК

Олександр Лукашенко сьогодні на засіданні Вищої державної ради Союзної держави пожалівся, що президент Росії Володимир Путін, який сьогодні поїхав до окупованого Севастополя, не запросив його з ним у Крим.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Я просто хочу на закінчення членам Вищої держради поскаржитися. Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, і інші є проблеми... І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що з собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю", – сказав Лукашенко.

Він припустив, що якщо не склалося з Кримом, то разом із Путіним він міг би відвідати Санкт-Петербург – малу батьківщину російського президента – "подивитися, що там робиться".

"У свою чергу я вас запрошую і до себе на батьківщину (ви знаєте це місце), і до Мінська за будь-якої зручної нагоди", - сказав Лукашенко.

Він розповів, що йому хотілося б подивитися нещодавно встановлений у Севастополі пам'ятник на березі Карантинної бухти. Лукашенко зазначив, що Путін розповідав йому про цей монумент, однак, "хотілося б подивитися на цей пам'ятник і знати цю історію".

Нагадаємо, сьогодні Путін приїхав в окупований Севастополь, де взяв участь у заходах з нагоди російського Дня народної єдності. Президент РФ поклав квіти до меморіалу, присвяченого "закінченню Громадянської війни в Росії", у Карантинній бухті Севастополя. У церемонії також взяли участь російський "голова" Севастополя Михайло Развожаєв, постпред Путіна у Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, а також курсанти та юнармійці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим візитом президента РФ в тимчасово окупований Крим і місто Севастополь.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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