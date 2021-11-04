Лукашенко пожалівся, що Путін не взяв його з собою в Крим

"Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму".

Олександр Лукашенко сьогодні на засіданні Вищої державної ради Союзної держави пожалівся, що президент Росії Володимир Путін, який сьогодні поїхав до окупованого Севастополя, не запросив його з ним у Крим.

Про це повідомляє БЕЛТА.

"Я просто хочу на закінчення членам Вищої держради поскаржитися. Україна закрила для Білорусі небо, і ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, і інші є проблеми... І ось Володимир Володимирович мені все обіцяв-обіцяв, що з собою візьме до Криму, покаже новинки, що там нового зроблено. А зроблено чимало. Дорогою провезе до Криму. Але сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив. Тому я ось із такою скаргою перед членами Вищої держради виступаю", – сказав Лукашенко.

Він припустив, що якщо не склалося з Кримом, то разом із Путіним він міг би відвідати Санкт-Петербург – малу батьківщину російського президента – "подивитися, що там робиться".

"У свою чергу я вас запрошую і до себе на батьківщину (ви знаєте це місце), і до Мінська за будь-якої зручної нагоди", - сказав Лукашенко.

Він розповів, що йому хотілося б подивитися нещодавно встановлений у Севастополі пам'ятник на березі Карантинної бухти. Лукашенко зазначив, що Путін розповідав йому про цей монумент, однак, "хотілося б подивитися на цей пам'ятник і знати цю історію".

Нагадаємо, сьогодні Путін приїхав в окупований Севастополь, де взяв участь у заходах з нагоди російського Дня народної єдності. Президент РФ поклав квіти до меморіалу, присвяченого "закінченню Громадянської війни в Росії", у Карантинній бухті Севастополя. У церемонії також взяли участь російський "голова" Севастополя Михайло Развожаєв, постпред Путіна у Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, а також курсанти та юнармійці.

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із черговим неузгодженим візитом президента РФ в тимчасово окупований Крим і місто Севастополь.