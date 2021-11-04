Путін приїхав в окупований Крим

Президент Російської Федерації Володимир Путін приїхав в окупований Севастополь, де бере участь у заходах з нагоди російського Дня народної єдності.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

Зазначається, що в центральній частині міста - на вулицях у районі Херсонеса - виставили поліцейське оточення, на зупинках громадського транспорту і перехрестях чергують патрулі.

Путін наразі поклав квіти до меморіалу, присвяченого "закінченню Громадянської війни в Росії", у Карантинній бухті Севастополя. У церемонії також взяли участь російський "голова" Севастополя Михайло Развожаєв, постпред Путіна у Південному федеральному окрузі Володимир Устинов, а також курсанти та юнармійці.

Перед приїздом Путіна автомобіль, у якому їздив Развожаєв, продезинфікували.

Нагадаємо, в Росії 4 листопада відзначають День народної єдності, який із 2014 року де-факто перенесли і на окупований неню Крим. Це свято в РФ відзначають з 2005 року – воно прийшло на зміну Дню злагоди та примирення, який святкували 7 листопада з 1996 до 2004 року і який, у свою чергу, замінив собою день річниці Жовтневої революції.