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СБУ викрила хакерський підрозділ ФСБ в Криму

Угрупування під назвою Armageddon діє з 2014 року.

СБУ викрила хакерський підрозділ ФСБ в Криму
Фото: Depositphotos/REDPIXEL

Служба безпеки України встановила, що у складі окупаційного управління ФСБ в Криму та Севастополі діє хакерське угрупування Armageddon, завданням якого з 2014 року є розвідувально-підривна діяльність проти України.

П'ятьом учасникам хакерської групи оголошено про підозру за ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України, повідомила СБУ в четвер, 4 жовтня.

Спеціалістам СБУ вдалося поіменно встановити кількох кримських хакерів, перехопити їхні розмови, а також отримати докази їх причетності до атак.

З 2014 року цей підрозділ ФСБ здійснив понад 5 тисяч кіберактак на урядові комп'ютерні системи.

За даними СБУ, кібератаки цієї групи будуються на принципі одночасного масового ураження великої кількості користувачів однієї організації та розгортання вірусів на кожному окремому комп'ютері. Робиться це в основному шляхом розсилки електронних листів зі шкідливим програмним забезпеченням від імені державних органів, міжнародних організацій та окремих осіб.

Приклад листа з вірусом
Приклад листа з вірусом

Протягом всього періоду своєї діяльності хакери ФСБ використовують дві вразливості: у популярному архіваторі WinRAR та в Microsoft Word (яка активується при запуску документів з розширенням .rtf, .doc i .docx).

Нагадаємо, що вперше про існування хакерської групи Armageddon стало відомо весною 2021 року. Тоді СБУ повідомила про відбиття масштабної кібератаки на урядові ресурси України. Атаку намагались провести хакери, яких СБУ уже тоді визнала причетними до ФСБ.

Розслідування діяльності Armageddon здійснюється в рамках кримінального провадження за ст. 114 (шпигунство); ст. 361 (несанкціоноване втручання в роботу комп'ютерів); ст. 361-1 (розповсюдження комп'ютерних вірусів) Кримінального кодексу

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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