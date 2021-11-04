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Резніков розказав про високі очікування від Верещук в Мінреінтеграції

"Все вже напрацьовано. Тепер потрібно буде все це втілювати".

Новий міністр оборони Олексій Резніков сподівається, що його наступниця в Міністерстві реінтеграції Ірина Верещук зможе втілити в життя всі напрацювання, які були розроблені під його керівництвом. 

Про це він розказав журналістам під час спілкування в кулуарах Верховної Ради

"Все вже напрацьовано, є програми, п'ять законопроєктів, багато концепцій, стратегій. Тепер пані Ірині потрібно буде все це втілювати", - сказав Резніков.

Він сподівається, що зв'язки Верещук в Верховній Раді стануть їй у пригоді на міністерській посаді.

"Є високі очікування від міністерства, але з досвідом народного депутата - а пані Ірина має фантастичні контакти в парламент - це міністерство буде знаходитися в хорошому і комфортному режимі співпраці з парламентом", - сказав Резніков.

Нагадаємо, що Резніков очолював Міністерство реінтеграції з моменту його створення у 2020 році.

У листопаді 2021 року Резніков перейшов на посаду міністра оборони, а депутатку Ірину Верещук вирішили призначити замість нього в Мінреінтеграції. Вона сказала, що планує почати роботу на посаді міністра з аудиту стану виконання міністерством своїх завдань.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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