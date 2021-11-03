Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Держприкордонслужби Демченка

Володимир Зеленський на Конференції ООН з питань зміни клімату COP26

Президент України Володимир Зеленський звільнив начальника Управління розвідки Державної прикордонної служби України В'ячеслава Демченка.

Відповідний указ №560/2021 оприлюднений на сайті глави держави.

“Звільнити Демченка Вячеслава Вадимовича з посади начальника Управління розвідки Адміністрації Державної прикордонної служби України”, - йдеться в тексті указу.

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів звільнив керівництво Державної екологічної інспекції. Урядовим розпорядженням від 3 листопада Андрія Мальованого звільнено з посади голови, Віктора Канцурака - з посади заступника голови Держекоінспекції.