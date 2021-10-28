Увечері 27 жовтня у пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники спільно з митниками виявили майже кілограм коштовних виробів.
Двоє українців, 1951 та 2001 року народження, намагалися ввезти товар в Україну у валізах серед одягу, інформує пресслужба Держприкордонслужби.
"Громадяни прибули рейсом із Дохи (Катар). Під час перевірки багажу пасажирів правоохоронці виявили 146 виробів зі срібла, інкрустованого діамантами різної проби, 25 виробів із золота, також з діамантами та іншим дорогоцінним камінням, і 12 діамантів, що мали відповідні підтверджувальні документи", - сказано в повідомленні.
Суму оцінки виявленого товару наразі встановлюють. На громадян України складено протокол про порушення митних правил.
Нагадаємо, раніше у пасажира літака "Київ-Дублін" знайшли пів кілограма кокаїну в коробці з цукерками-желейками.