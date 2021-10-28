У багажі двох пасажирів виявили 146 інкрустованих діамантами виробів зі срібла, 25 виробів із золота і 12 діамантів.

Фото: dpsu.gov.ua

Увечері 27 жовтня у пункті пропуску "Бориспіль" прикордонники спільно з митниками виявили майже кілограм коштовних виробів.

Двоє українців, 1951 та 2001 року народження, намагалися ввезти товар в Україну у валізах серед одягу, інформує пресслужба Держприкордонслужби.

Фото: dpsu.gov.ua

Фото: dpsu.gov.ua

"Громадяни прибули рейсом із Дохи (Катар). Під час перевірки багажу пасажирів правоохоронці виявили 146 виробів зі срібла, інкрустованого діамантами різної проби, 25 виробів із золота, також з діамантами та іншим дорогоцінним камінням, і 12 діамантів, що мали відповідні підтверджувальні документи", - сказано в повідомленні.

Суму оцінки виявленого товару наразі встановлюють. На громадян України складено протокол про порушення митних правил.

Нагадаємо, раніше у пасажира літака "Київ-Дублін" знайшли пів кілограма кокаїну в коробці з цукерками-желейками.