Російські найманці 15 разів відкривали вогонь на Донбасі

Упродовж минулої доби, 27 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, три з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об'єднаних сил.

Поблизу Гранітного окупанти двічі здійснили обстріли з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм. В напрямку Луганського ворог чотири рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Біля Новотошківського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

В бік Новолуганського та Водяного найманці застосували ручні протитанкові гранатомети. В районі Лебединського та Зайцевого обстріли велися з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Позиції поблизу Кряківки потрапили під обстріл з мінометів калібру 120 мм.

Біля Гранітного російські найманці за допомогою безпілотника скинули вибухівку. Крім того, на Донеччині також зафіксовано проліт ворожого безпілотника з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям.

Військові відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли. Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, зафіксовано одне порушення - поблизу Луганського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Нагадаємо, 27 жовтня окупаційні війська обстріляли Трьохізбенку, що на Луганщині. Пошкоджено п’ять приватних будинків. Жертв серед мирного населення немає.