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Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію повідомлено про підозру

В аварії загинув 58-річний водій, ще троє пасажирів - у лікарні.

Смертельна ДТП у Харкові: 16-річному водію повідомлено про підозру
Фото: Харків 1654

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку, який спричинив смертельну аварію у Харкові.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що підозра - за ч. 2 ст. 286 КК - порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

За даними слідства, 26 жовтня близько 20:40 в районі перехрестя проспекту Гагаріна та вулиці Одеської в Харкові відбулося зіткнення автомобілів «Шевроле Авео» та «Інфініті», який рухався на червоний сигнал світлофора та за кермом якого перебував підозрюваний. Внаслідок аварії водій «Шевроле Авео» загинув на місці. Троє пасажирів «Інфініті» – двоє чоловіків 19 років та 16-річна дівчина із важкими травмами були доставлені до лікарні.

Правоохоронці затримали 16-річного водія в порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, затриманий неодноразово потрапляв в поле зору поліції - в 2019 році (коли йому було 14 років) під час конфлікту в супермаркеті він вистрілив в жінку з пневматичного пістолета і направив пістолет у бік її сина.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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