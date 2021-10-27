У Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд

У Житомирській області біля селища Чорнорудка в середу, 27 жовтня, зійшов з рейок вантажний поїзд. Внаслідок аварії порушено габарити двох колій.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Через сходження з рейок десяти порожніх вагонів деякі пасажирські поїзди можуть затриматися. Так, поїзд № 764 Одеса-Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку — орієнтовно на 4 години.

Причину аварії має встановити спеціальна комісія "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що в кінці серпня у місті Пустомити на Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд, який віз щебінь та залізну руду.

У липні біля Боярки (Київська область) зійшов з рейок господарський потяг.