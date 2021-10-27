Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Люди з протипоказаннями до щеплення проти ковіду зможуть отримати довідку з 8 листопада, - Ляшко
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
Зеленський зберігає відрив від Порошенка і Бойка в президентському рейтингу, - Центр Разумкова
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
ЗСУ вперше застосували Bayraktar на Донбасі і знищили артилерію окупантів
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
З 30 жовтня в "червону" зону переходять ще сім областей, – Чернишов
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
У Харкові водій Infiniti на шаленій швидкості зніс авто, загинула одна людина: відео
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Ірина Верещук може очолити Мінреінтеграції, – джерела
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
Житомирська, Луганська, Львівська, Хмельницька і Чернігівська області перейдуть в "червону" зону
ГоловнаСуспільствоПодії

У Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд

Внаслідок аварії поламано дві колії.

У Житомирській області зійшов з рейок вантажний поїзд
архівне фото
Фото: Макс Левин

У Житомирській області біля селища Чорнорудка в середу, 27 жовтня, зійшов з рейок вантажний поїзд. Внаслідок аварії порушено габарити двох колій.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Через сходження з рейок десяти порожніх вагонів деякі пасажирські поїзди можуть затриматися. Так, поїзд № 764 Одеса-Київ прослідує зміненим маршрутом через Шепетівку та Коростень, що зумовить його затримку — орієнтовно на 4 години.

Причину аварії має встановити спеціальна комісія "Укрзалізниці".

Нагадаємо, що в кінці серпня у місті Пустомити на Львівщині зійшов з рейок товарний поїзд, який віз щебінь та залізну руду.

У липні біля Боярки (Київська область) зійшов з рейок господарський потяг.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також