На залізничних вокзалах уже вакциновано понад 8000 людей, - "Укрзалізниця"

Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом.

Від 21 жовтня пункти вакцинації від COVID-19 працюють вже на 19 залізничних вокзалах України, щеплення на них отримали понад 8000 охочих.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

Так, безкоштовні пункти вакцинації працюють на залізничних вокзалах Львова, Рівного, Ковеля, Івано-Франківська, Ужгорода, Чернівців, Одеси, Миколаєва, Харкова, Дніпра, Кривого Рогу, Каменського, Маріуполя, Краматорська, Києва (два пункти), Ніжина, Коростеня, Вінниці, Хмельницького. Найближчим часом планується відкрити пункти вакцинації в Тернополі та Херсоні.

“Пасажири, які мають довідку про отримання однієї або двох доз вакцини, можуть вільно подорожувати залізничним транспортом. Пасажири, які з різних причин не вакцинуються, можуть подорожувати, пред’явивши негативний результати ПЛР або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години. Останній можна зробити на залізничному вокзалі”, - зазначили в компанії.

Зараз точки тестування розгорнуті на 10 центральних залізничних вокзалах Києва, Львова, Харкова, Одеса, Дніпра, Запоріжжя, Мукачева, Кривого Рогу, Вінниці та Полтави (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток, можуть зробити тест за ціною у 350 грн. Від 21 жовтня всього було зроблено понад 10 тис. тестів.

Нагадаємо, 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень. Згідно з ними, крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку "Дія");

або негативний результат ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Такі ж вимоги стосуються пасажирів міжобласних автобусних маршрутів.