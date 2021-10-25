США обіцяють агресивно реагувати на кібератаки з Росії

За інформацією експертів, подібні спроби відбуваються на щоденній основі з боку хакерів із Росії, а також інших іноземних урядів.

Уряд США застосовує широкий інструментарій для агресивного реагування на зовнішні кібератаки, у тому числі превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію та спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які не оголошує публічно.

Про це заявила перша заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи заяву Microsoft про масштабну кібератаку на США з боку РФ.

"Загалом федеральний уряд агресивно використовує свої повноваження для захисту країни від кіберзагроз, включно з наданням допомоги приватному сектору в його зусиллях захистити себе, збільшенням обміну розвідданими, інноваційним партнерством з метою впровадження технологій кібербезпеки, двосторонньою та багатосторонньою дипломатією, а також діями, які ми не оголошуємо публічно з міркувань національної безпеки",- наводить слова Карін Жан-П’єр пресслужба Білого дому.

Вона додала, що, за інформацією експертів, подібні спроби відбуваються на щоденній основі з боку хакерів із Росії, а також інших іноземних урядів.

Нагадаємо, напередодні хакерська група REvil сама стала жертвою кібератаки і була змушена припинити існування.