У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
У США помер російський бізнесмен, який домігся видалення зі списку наближених до Путіна
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Кабмін визначив дату, коли невакцинованих почнуть відстороняти від роботи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Загибель Галини Гатчінс: у центрі розслідування дві особи
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
Ілон Маск одним словом обвалив курс однієї з найпопулярніших криптовалют
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
ДТП на Херсонщині, у якій загинуло 4 людей: за кермом перебував 15-річний хлопець (оновлено)
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
РНБО оприлюднила список українських Telegram-каналів, що просувають проросійські наративи
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
У “жовтій” зоні залишаються лише чотири регіони України, – МОЗ
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Ігор Терехов: «Ще до замаху ми сиділи втрьох: я, Кернес і Димент. Раптом Гена сказав: «Ну що, будемо з Ігоря мера робити?»
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
Зеленський погодив кандидатуру нового міністра оборони, - Бутусов
ГоловнаСвіт

США обіцяють агресивно реагувати на кібератаки з Росії

За інформацією експертів, подібні спроби відбуваються на щоденній основі з боку хакерів із Росії, а також інших іноземних урядів.

США обіцяють агресивно реагувати на кібератаки з Росії
Фото: EPA/UPG

Уряд США застосовує широкий інструментарій для агресивного реагування на зовнішні кібератаки, у тому числі превентивні заходи захисту, впровадження інновацій, дипломатію та спеціальні контроперації в кіберпросторі, про які не оголошує публічно.

Про це заявила перша заступниця речника Білого дому Карін Жан-П’єр, коментуючи заяву Microsoft про масштабну кібератаку на США з боку РФ.

"Загалом федеральний уряд агресивно використовує свої повноваження для захисту країни від кіберзагроз, включно з наданням допомоги приватному сектору в його зусиллях захистити себе, збільшенням обміну розвідданими, інноваційним партнерством з метою впровадження технологій кібербезпеки, двосторонньою та багатосторонньою дипломатією, а також діями, які ми не оголошуємо публічно з міркувань національної безпеки",- наводить слова Карін Жан-П’єр пресслужба Білого дому.

Вона додала, що, за інформацією експертів, подібні спроби відбуваються на щоденній основі з боку хакерів із Росії, а також інших іноземних урядів.

Нагадаємо, напередодні хакерська група REvil сама стала жертвою кібератаки і була змушена припинити існування.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також