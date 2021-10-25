Громадські організації "Восток SOS" та "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" 25 жовтня влаштували акцію під будівлею посольства Росії в Києві.

Вона присвячена протесту проти політики ізоляції та ненадання мешканцям тимчасово окупованих території (ТОТ) необхідної меддопомоги під час пандемії, йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Участь у протесті взяли близько 10 активістів, зокрема й переселенців з ТОТ. Вони принесли плакати та імпровізовані "тіла" загиблих від дій окупантів в часи коронавірусу, повідомив кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на безпечні території України для вакцинації та лікування", – зазначили організатори.

Фото: Макс Требухов

За даними Східної правозахисної групи, зараз на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей заповнені вже дві третини лікарень для хворих на ковід. За даними правозахисників, медазкладам бракує не тільки персоналу, а й води.

Влітку країна-окупант поставила в ТОТ свій препарат для щеплення від ковіду "Спутнік", незареєстрований для використання в багатьох країнах.