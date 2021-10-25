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У Києві активісти принесли під посольство Росії "тіла" загиблих від політики ізоляції окупантів на Донбасі

Окупанти не забезпечують мешканців тимчасово окупованих територій належною медичної допомогою. 

Громадські організації "Восток SOS" та "Українська народна рада Донеччини та Луганщини" 25 жовтня влаштували акцію під будівлею посольства Росії в Києві. 

Вона присвячена протесту проти політики ізоляції та ненадання мешканцям тимчасово окупованих території (ТОТ) необхідної меддопомоги під час пандемії, йдеться на сторінці заходу в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Участь у протесті взяли близько 10 активістів, зокрема й переселенців з ТОТ. Вони принесли плакати та імпровізовані "тіла" загиблих від дій окупантів в часи коронавірусу, повідомив кореспондент LB.ua.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

"На окупованих частинах Донецької та Луганської областей пандемія COVID-19 набрала катастрофічних масштабів. Вона відбувається на фоні критичної нестачі вакцин, медикаментів та навіть засобів дезінфекції. Російська Федерація не тільки не намагається допомогти мешканцям ОРДЛО, а й відбирає в них чи не єдину можливість врятуватися, заблокувавши їм можливість виїхати на безпечні території України для вакцинації та лікування", – зазначили організатори.

Фото: Макс Требухов
 

За даними Східної правозахисної групи, зараз на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей заповнені вже дві третини лікарень для хворих на ковід. За даними правозахисників, медазкладам бракує не тільки персоналу, а й води. 

Влітку країна-окупант поставила в ТОТ свій препарат для щеплення від ковіду "Спутнік", незареєстрований для використання в багатьох країнах. 

Макс ТребуховМакс Требухов, фотокореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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