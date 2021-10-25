МОЗ анонсувало додаткове щеплення від COVID-19 для окремих осіб

Національна технічна групи експертів з питань імунопрофілактики (НТГЕІ) ухвалила рекомендації з введення додаткової дози вакцини проти COVID-19 для осіб з ослабленим імунітетом.

Про це на пресбрифінгу в понеділок, 25 жовтня, сказав головний санітарний лікар Ігор Кузін.

Підсилююче щеплення робитимуть, зокрема, людям після трансплантації органів, людям, які постійно вживають імуносупресивні препарати та які мають імунодефіциті стани.

"На минулому тижні відбулось засідання Національної технічної групи експертів з питань імунізації. Основне рішення, яке було прийнято, полягає в тому, що сформовані рекомендації з введення так званої додаткової дози вакцини проти коронавірусної хвороби. Ця додаткова доза буде рекомендована тим людям, які мають імунокомпрометовані або імуносупресивні стани, у тому числі в яких є ризик формування неповноцінної імунної відповіді на введення вакцини. Скоріше за все, що на цьому тижні ми отримаємо офіційне рішення Національної технічної групи експертів і будемо переводити все це у наказ Міністерства охорони здоров'я", - сказав він.

Експертна група також почала розглядати питання про бустерну вакцинацію, але рішення з цього приводу ще не ухвалене.

Нагадаємо, що минулого тижня Кузін сказав, що МОЗ зараз планує ревакцинацію населення від коронавірусу двома дозами через рік після першого курсу вакцинації. За його словами, введення додаткової, бустерної дози для всіх категорій населення поки що не планується.