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У регіонах створять центри психологічної реабілітації для військових

Центри мають відкрити у 2023 році.

У регіонах створять центри психологічної реабілітації для військових
Фото: Lb.ua

У 2023 році в Україні будуть створені сучасні регіональні центри медичного забезпечення та психологічної реабілітації для військовослужбовців та ветеранів війни.

Про це розповіла Міністр у справах ветеранів України Юлія Лапутіна, повідомила пресслужба відомства.

“Дуже важливо, що держава активно реалізовує ветеранську політику. Ми хочемо пріоритезувати питання психологічної та медичної реабілітації для захисників України”, – зазначила очільниця Мінветеренів.

Лапутіна додала, що наша система має пострадянську інерцію – від початку війни досі не створено єдиної системи реабілітації для захисників.

“Однак 13 жовтня вийшов Указ Президента, яким передбачено створення у 2023 році сучасних реабілітаційних центрів у кожній області, які надаватимуть послуги ветеранам”, – нагадала урядовиця.

Нагадаємо, у 2019 році у Києві запрацювала гаряча лінія підтримки запобігання суїцидам серед ветеранів.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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