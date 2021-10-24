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ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

За добу в Україні підтвердили ще майже 21 тисячу нових випадків ковіду

Летальних випадків – 386.

За суботу, 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 386.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи, одужала – 6 081 людина.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2769405

20791

63872

386

2375776

6081

329757

865,8

м. Київ

251240

998

5873

27

226388

322

18979

640,1

Вінницька

81810

422

1960

8

73991

117

5859

380,6

Волинська

74106

395

1422

6

64680

270

8004

777,0

Дніпропетровська

175566

2211

5488

56

147592

741

22486

710,7

Донецька

121124

1380

3118

23

99990

353

18016

959,3

Житомирська

109253

950

2273

24

93335

216

13645

1133,6

Закарпатська

67394

211

1710

4

61901

40

3783

302,0

Запорізька

133786

1060

3074

50

109134

225

21578

1284,5

Івано-Франківська

99898

737

2362

5

89964

117

7572

554,6

Київська

145572

880

3131

12

131681

265

10760

603,9

Кіровоградська

23842

163

946

2

20816

45

2080

224,1

Луганська

44965

270

1423

4

32366

42

11176

1662,2

Львівська

172483

1509

4385

13

142209

284

25889

1032,8

Миколаївська

81074

366

2201

12

73925

328

4948

443,5

Одеська

180550

1403

3811

32

147005

151

29734

1252,6

Полтавська

93900

970

2148

12

82000

78

9752

706,0

Рівненська

96203

488

1480

10

85940

33

8783

762,9

Сумська

99340

908

1717

8

84587

310

13036

1226,3

Тернопільська

86573

647

1512

8

77074

295

7987

771,0

Харківська

195429

1508

4508

19

162152

746

28769

1085,8

Херсонська

57885

1085

1633

18

40926

235

15326

1496,9

Хмельницька

109305

897

2257

7

95284

341

11764

940,5

Черкаська

96783

598

1532

8

85299

244

9952

838,5

Чернівецька

102128

499

2323

13

86707

280

13098

1455,7

Чернігівська

69196

236

1585

5

60830

3

6781

687,6

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб, одужало – 2 375 776 осіб, зафіксовано 63 872 летальних випадків і проведено 13 986 710 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 483.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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