За добу в Україні підтвердили ще майже 21 тисячу нових випадків ковіду

За суботу, 23 жовтня в Україні зафіксовано 20 791 новий підтверджений випадок коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Летальних випадків – 386.

Також за минулу добу госпіталізовано 5 924 особи, одужала – 6 081 людина.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 2769405 20791 63872 386 2375776 6081 329757 865,8 м. Київ 251240 998 5873 27 226388 322 18979 640,1 Вінницька 81810 422 1960 8 73991 117 5859 380,6 Волинська 74106 395 1422 6 64680 270 8004 777,0 Дніпропетровська 175566 2211 5488 56 147592 741 22486 710,7 Донецька 121124 1380 3118 23 99990 353 18016 959,3 Житомирська 109253 950 2273 24 93335 216 13645 1133,6 Закарпатська 67394 211 1710 4 61901 40 3783 302,0 Запорізька 133786 1060 3074 50 109134 225 21578 1284,5 Івано-Франківська 99898 737 2362 5 89964 117 7572 554,6 Київська 145572 880 3131 12 131681 265 10760 603,9 Кіровоградська 23842 163 946 2 20816 45 2080 224,1 Луганська 44965 270 1423 4 32366 42 11176 1662,2 Львівська 172483 1509 4385 13 142209 284 25889 1032,8 Миколаївська 81074 366 2201 12 73925 328 4948 443,5 Одеська 180550 1403 3811 32 147005 151 29734 1252,6 Полтавська 93900 970 2148 12 82000 78 9752 706,0 Рівненська 96203 488 1480 10 85940 33 8783 762,9 Сумська 99340 908 1717 8 84587 310 13036 1226,3 Тернопільська 86573 647 1512 8 77074 295 7987 771,0 Харківська 195429 1508 4508 19 162152 746 28769 1085,8 Херсонська 57885 1085 1633 18 40926 235 15326 1496,9 Хмельницька 109305 897 2257 7 95284 341 11764 940,5 Черкаська 96783 598 1532 8 85299 244 9952 838,5 Чернівецька 102128 499 2323 13 86707 280 13098 1455,7 Чернігівська 69196 236 1585 5 60830 3 6781 687,6

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 769 405 осіб, одужало – 2 375 776 осіб, зафіксовано 63 872 летальних випадків і проведено 13 986 710 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 22 жовтня в Україні зафіксовано 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусу. Летальних випадків – 483.