Венедіктова про фальшиві ковідні сертифікати: для розуміння, карають тих, хто продає, і тих, хто їх купує

“Попереджаю, від мене пощади не чекайте".

В Україні продовжує зростати статистика злочинного підроблення результатів ПЛР-тестів, довідок та міжнародних свідоцтв про вакцинацію та COVID-сертифікатів, внесення недостовірних даних до електронних баз.

Про це у соцмережі Facebook написала Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Ділки штампують підробки, а “герої”, яких не бере ніяка зараза, їх скуповують, додала Генпрокурор.

“Є такі порушення закону, які чомусь здаються дрібними, але у підсумку призводять до непоправного. Я кажу про тих негідників, які торгують людськими життями. Вони, щоправда, увірували в те, що продають всього-на-всього папірці – сертифікати про вакцинацію. Але ці, як вони наївно вважають, папірці часто перетворюються в свідоцтва про смерть”, – сказала вона.

“Попереджаю, від мене пощади не чекайте. Я довела цю позицію всім без винятку прокурорам – такі провадження ми з вами беремо на особистий контроль і методично доводимо до вироків. Ніяких розкачувань і роздумів – відповідаємо “взаємністю”, так би мовити”, – додала Венедіктова.

Генпрокурор розповіла, що напередодні було розпочато кримінальне провадження через таке сумнівне міжнародне свідоцтво про вакцинацію, з яким влетіли екснардепка та її сестра до аеропорту “Бориспіль”. Сестри від надання показів відмовились на підставі статті 63 Конституції України.

Половина із майже 800 цьогорічних кримінальних проваджень цієї категорії стосуються саме махінацій з документами про щеплення, зазначила Венедіктова.

“В 2021 році на підставі зібраних доказів про підробку результатів тестів та документів про вакцинацію, 104 особам вже повідомлено про підозру, до суду направлено 88 обвинувальних актів. І це тільки початок”, – сказала вона.

Серед фігурантів: різноманітні шахраї, медики, представники лабораторій, аптек, турфірм тощо.

На Луганщині, зокрема, розслідується провадження щодо групи осіб, які фальсифікують довідки діагностичного центру та медзакладу про результати лабораторних досліджень на COVID-19 та видають такі довідки за грошову винагороду громадянам, які перетинають лінію розмежування із тимчасово окупованою територією через КПВВ “Станиця Луганська”.

“Для розуміння, карають і тих, хто продає псевдодовідки, і тих, хто їх купує”, – зауважила Венедіктова.

На Волині Любомльський районний суд виніс 5 вироків щодо людей, які попалися із підробленими міжнародними свідоцтвами в пункті пропуску «Ягодин». Всі вони придбали «документи» у різні дати, у різних місцях і за різною вартістю.

В Павлограді суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим, який працює на посаді сімейного лікаря та призначив покарання у вигляді штрафу та позбавлення права протягом одного року займатися діяльністю, пов’язаною із видачею довідок щодо наявності/відсутності антигену SARS-CoV2.

“Підробна довідка – пропуск скоріше в реанімацію чи, в кращому випадку, до поліцейського чи прокурора, ніж на моря, в транспорт чи якісь установи”, – підсумувала очільниця Офісу Генпрокурора.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що, перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в покупці підроблених довідок про вакцинацію від COVID-19.

Раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Він також закликав громадян повідомляти про такі факти.