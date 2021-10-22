Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Замість бустерної дози в Україні з наступного року почнуть повторний курс вакцинації, - головний санлікар
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Під Радою мітингувальники запалалили димові шашки і намагалися перекрити рух
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Путін назвав військову присутність НАТО в Україні загрозою для Росії
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Кличко попередив про перехід Києва в "червону" зону
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Актор Алек Болдуїн на зйомках фільму з реквізитної зброї застрелив операторку та поранив режисера
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Введення "касових апаратів" для всього малого та середнього бізнесу призведе до значного здорожчення товарів та послуг, – Продан
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Віктор Пинзеник: «Нинішній парламент не менш лівий, ніж був тридцять років тому»
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
Екснардепку Савченко з сестрою піймали на використанні підробленого COVID-сертифіката
"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС
"Євросолідарність" набирає 15,7% у рейтингу партій, "Слуга народу" – 15,5%, – КМІС
ГоловнаСуспільствоЖиття

​У реанімації пацієнти з COVID-19 зізнаються в покупці підроблених довідок і називають тих, хто їх видав, - Ляшко

281 справу вже направлено до суду.

​У реанімації пацієнти з COVID-19 зізнаються в покупці підроблених довідок і називають тих, хто їх видав, - Ляшко
Фото: EPA/UPG

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, що, перебуваючи в реанімації під кисневими масками, українці зізнаються в покупці підроблених довідок про вакцинацію від COVID-19.

Про це він сказав під час години запитань до уряду в Верховній Раді, передає "Інтерфакс-Україна".

"Кожен підроблений тест і COVID-сертифікат забирає життя українців. Якщо ви вибираєте вмирати, втрачати близьких, купуючи підроблені документи, це - ваше право. Але, як показує досвід, з кисневою маскою в реанімації пацієнти зізнаються, що не були вакциновані, і називають імена тих, хто продав їм підроблену довідку", - сказав міністр.

Ляшко також повідомив, що за підробку довідок про тестування на COVID-19 Національна поліція почала 732 кримінальні справи, 349 особам повідомлено про підозру, 281 справу вже направлено до суду.

Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Денис Монастирський повідомив, що в Україні розпочато майже 800 кримінальних проваджень за фактом підробки сертифікатів вакцинації проти коронавірусу. Він також закликав громадян повідомляти про такі факти.

11 жовтня Кабінет Міністрів посилив правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили "жовтий", "помаранчевий " або "червоний" рівень епіднебезпеки. Як у водіїв, так і у пасажирів вимагатимуть наявність документів, які б підтверджували їхню COVID-безпечність. 21 жовтня нові правила набули чинності. Також на залізничних вокзалах України почали відкривати пункти вакцинації і тестування на COVID-19. У перший день на вокзалах вакцинували 500 осіб, 30 не допустили до поїздки та одного зняли з рейсу.

Наразі вже розроблено законопроєкт, що передбачає кримінальну відповідальність за підробку документів про проведення вакцинації від особливо небезпечних інфекцій. У МОЗ наголосили, що якщо хтось, свідомо або несвідомо, буде вносити в систему неправдиві дані, "жодне міністерство не підтримуватиме медпрацівників, які дозволяють собі таке".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також